Казахстанцы стали чаще пользоваться услугами почты и курьеров

Из них услуги на 8,6 млрд тенге оказаны населению.

Больше всего почтовые и курьерские услуги оказаны в Алматы – 58,9% от общего объема, что в денежном выражении составило 20,8 млрд тенге. На втором месте Астана – 4,8 млрд тенге.

Отметим, что курьерские услуги за год подорожали на 3,3%, а отправка посылок – на 17,7%.

Ранее сообщалось о том, что услуги такси в Казахстане — самые дорогие по СНГ.

Казахстанцы стали меньше покупать и продавать жилье.