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    08:25, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы стали чаще пользоваться услугами почты и курьеров

    За январь–май 2025 года объем услуг по почтовой и курьерской деятельности составил 35,4 млрд тенге, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на  Бюро национальной статистики АСПР РК.

    Курьер, почта
    Коллаж: Kazinform

    Из них услуги на 8,6 млрд тенге оказаны населению.

    Больше всего почтовые и курьерские услуги оказаны в Алматы – 58,9% от общего объема, что в денежном выражении составило 20,8 млрд тенге. На втором месте Астана – 4,8 млрд тенге.

    Отметим, что курьерские услуги за год подорожали на 3,3%, а отправка посылок – на 17,7%.

    Ранее сообщалось о том, что услуги такси в Казахстане — самые дорогие по СНГ.

    Казахстанцы стали меньше покупать и продавать жилье.

    Теги:
    Сфера услуг Статистика Казпочта
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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