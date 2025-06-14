08:25, 14 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанцы стали чаще пользоваться услугами почты и курьеров
За январь–май 2025 года объем услуг по почтовой и курьерской деятельности составил 35,4 млрд тенге, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.
Из них услуги на 8,6 млрд тенге оказаны населению.
Больше всего почтовые и курьерские услуги оказаны в Алматы – 58,9% от общего объема, что в денежном выражении составило 20,8 млрд тенге. На втором месте Астана – 4,8 млрд тенге.
Отметим, что курьерские услуги за год подорожали на 3,3%, а отправка посылок – на 17,7%.
Ранее сообщалось о том, что услуги такси в Казахстане — самые дорогие по СНГ.
Казахстанцы стали меньше покупать и продавать жилье.