Услуги такси в Казахстане — самые дорогие по СНГ

Как сообщает Finprom.kz, реди стран СНГ в Казахстане зафиксированы самые высокие цены в секторе. В остальных странах ситуация выглядит так: в Азербайджане — 0,59 доллара США за 1 км, в России — 0,45 доллара США, в Украине — 0,36 доллара США, в Армении и Беларуси — по 0,33 доллара США, в Таджикистане и Узбекистане — по 0,3 доллара США, в Молдове — 0,29 доллара США, в Кыргызстане — 0,23 доллара США.

Самые высокие цены в мире — в Швейцарии, Люксембурге и Бахрейне, самые низкие — в Кыргызстане, на Филиппинах и в Молдове.

Фото: Finprom.kz на основе данных Numbeo

Говоря о конкретных городах: в Алматы стоимость проезда в такси составила 0,69 доллара США за 1 км (111-е место в мире из 168), в Астане — 0,74 доллара США (102-е место). Среди крупных городов СНГ Астана и Алматы уступили только одному российскому городу — Санкт-Петербургу, где стоимость была чуть выше, чем в казахстанской столице: 0,76 доллара США за 1 км. Самые «дорогие» города в мире среди попавших в рейтинг — Цюрих, Лондон и Тирана, самые «дешёвые» — индийские Сурат и Бхубанешвар, а также украинский Харьков.

А что говорит казахстанская статистика? В мае, по данным БНС АСПиР РК, цены на услуги такси в Казахстане выросли на 1,8% за месяц и на 10% за год.

В месячном росте цен в секторе в региональном разрезе «виноваты» только два региона страны: в месячной динамике удорожание услуги отмечено лишь в Алматы (сразу на 13%) и в Жамбылской области (на 2%). В остальных регионах цены остались на уровне предыдущего месяца.

В годовой динамике удорожание услуг такси отмечено в 13 из 20 регионов страны, в то время как в остальных 7 регионах цены не изменились. Наибольший годовой рост отмечен в Шымкенте — на сразу ощутимые 37,6%. Далее расположились Туркестанская область — 23,8% и Алматы — 18,4%. Наименьший годовой рост зафиксирован в Кызылординской области — 2,8%.

Фото: Finprom.kz

В то же время перевозки пассажиров на такси выросли почти вдвое. Так, по итогам января–апреля текущего года посредством такси перевезли 43,9 пассажиров — на 97% больше, чем за январь–апрель прошлого года.

Чаще всего услугами такси пользовались в Алматы (8,3 млн пассажиров), Астане — (6,5 млн пассажиров) и Алматинской области (2,9 млн пассажиров). Наименьшие показатели зафиксированы в области Улытау, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

Пассажирооборот в секторе за январь–апрель вырос на 52,5% — до 843,4 млн пкм.