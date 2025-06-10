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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:10, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы стали меньше покупать и продавать жилье

    В мае 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 986, по сравнению с апрелем количество сделок уменьшилось на 7,7%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

    аренда, ипотека, жилье
    Фото: freepik.com

    Количество сделок по виду жилья:

    • по индивидуальным домам – 7 745
    • по квартирам – 26 241

    Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (7 161) и Астана (6 077), а также Карагандинская область (2 654). Наибольший рост количества сделок зарегистрирован в области Абай (+11,4%) и городе Алматы (+2%).

    Изменение цен за месяц (май к апрелю 2025г.):

    • Новое жилье – +0,7%
    • Вторичное жилье – -0,3%
    • Аренда жилья – -1,4%
    Теги:
    Жилье Экономика Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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