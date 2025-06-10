10:10, 10 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанцы стали меньше покупать и продавать жилье
В мае 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 986, по сравнению с апрелем количество сделок уменьшилось на 7,7%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.
Количество сделок по виду жилья:
- по индивидуальным домам – 7 745
- по квартирам – 26 241
Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (7 161) и Астана (6 077), а также Карагандинская область (2 654). Наибольший рост количества сделок зарегистрирован в области Абай (+11,4%) и городе Алматы (+2%).
Изменение цен за месяц (май к апрелю 2025г.):
- Новое жилье – +0,7%
- Вторичное жилье – -0,3%
- Аренда жилья – -1,4%