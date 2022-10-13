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Дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества обсудили Президенты РК и Беларуси
13 Октября 2022, 16:15

Дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества обсудили Президенты РК и Беларуси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ. Глава нашего государства отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.

«Я постоянно говорю членам Правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будут предприниматься все возможности для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил Президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.

«То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно», - считает Президент Беларуси.

Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.


Фото: akorda.kz


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