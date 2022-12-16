Цветы к монументу Независимости возложили в Алматы

16 Декабря 2022, 17:05

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в торжественном возложении цветов к монументу «Тәуелсіздік», посвященном Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии приняли участие жители города, ветераны, представители общественных организаций, этнокультурных объедений, участники декабрьских событий 1986 года и другие.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости государства.

Церемония завершилась исполнением государственного гимна военно-духовым оркестром и солдатами Алматинского регионального гарнизона Гимна Республики Казахстан.

Сегодня в 31 раз Казахстан отмечает День Независимости.

Фото: t.me/almaty_akimat