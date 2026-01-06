Субъектов социального предпринимательства в Казахстане стало больше в два раза
По итогам четвертого квартала 2025 года количество субъектов социального предпринимательства в Казахстане составило 1 672, тогда как в 2024 году оно составляло 835, что свидетельствует о динамичном росте и развитии сектора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.
Формирование и ведение Реестра субъектов социального предпринимательства осуществляется на основании сведений, предоставляемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по результатам рассмотрения материалов специальной комиссией.
Комиссия формулирует рекомендации по включению в Реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за исключением субъектов крупного предпринимательства. Обновление Реестра проводится Министерством национальной экономики на ежеквартальной основе.
Напомним, что законодательная основа для функционирования социального предпринимательства была создана в 2021 году. Впервые на нормативном уровне закреплено понятие «социальное предпринимательство» — предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем граждан и общества.
К социальному предпринимательству также относятся бизнес, созданный людьми с инвалидностью, и предприятия, предоставляющие рабочие места лицам с особыми потребностями и представителям социально уязвимых слоев населения.
