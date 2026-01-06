Субъектов социального предпринимательства в Казахстане стало больше в два раза

Формирование и ведение Реестра субъектов социального предпринимательства осуществляется на основании сведений, предоставляемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по результатам рассмотрения материалов специальной комиссией.

Комиссия формулирует рекомендации по включению в Реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за исключением субъектов крупного предпринимательства. Обновление Реестра проводится Министерством национальной экономики на ежеквартальной основе.

Напомним, что законодательная основа для функционирования социального предпринимательства была создана в 2021 году. Впервые на нормативном уровне закреплено понятие «социальное предпринимательство» — предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем граждан и общества.

К социальному предпринимательству также относятся бизнес, созданный людьми с инвалидностью, и предприятия, предоставляющие рабочие места лицам с особыми потребностями и представителям социально уязвимых слоев населения.

