    16:36, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Субъектов социального предпринимательства в Казахстане стало больше в два раза

    По итогам четвертого квартала 2025 года количество субъектов социального предпринимательства в Казахстане составило 1 672, тогда как в 2024 году оно составляло 835, что свидетельствует о динамичном росте и развитии сектора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

    Число субъектов социального предпринимательства в Казахстане удвоилось за год
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Формирование и ведение Реестра субъектов социального предпринимательства осуществляется на основании сведений, предоставляемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по результатам рассмотрения материалов специальной комиссией.

    Комиссия формулирует рекомендации по включению в Реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за исключением субъектов крупного предпринимательства. Обновление Реестра проводится Министерством национальной экономики на ежеквартальной основе.

    Напомним, что законодательная основа для функционирования социального предпринимательства была создана в 2021 году. Впервые на нормативном уровне закреплено понятие «социальное предпринимательство» — предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем граждан и общества.

    К социальному предпринимательству также относятся бизнес, созданный людьми с инвалидностью, и предприятия, предоставляющие рабочие места лицам с особыми потребностями и представителям социально уязвимых слоев населения.

    Ранее мы писали, кому предоставляются гранты на развитие социального предпринимательства в Казахстане.

    Социальная поддержка Миннацэкономики Предпринимательство и власть
