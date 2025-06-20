Кому предоставляются гранты на развитие социального предпринимательства в Казахстане

Конкурс на их получение состоится в октябре этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства города Астаны Куаныш Сапаров на брифинге в Службе коммуникаций.

— Гранты предоставляются на безвозмездной основе в соответствии с постановлением Правительства от 17 сентября 2024 года № 754 «Об утверждении Правил предоставления государственных грантов субъектам социального предпринимательства». Одним из основных условий является софинансирование: предприниматель должен внести не менее 20% от суммы гранта. Также обязательными являются создание рабочих мест с регистрацией на портале занятости и наличие необходимой инфраструктуры. Для участия в конкурсе предприниматель должен быть включен в реестр социальных предпринимателей, — уточнил Сапаров.

В рамках мер финансовой поддержки ведется реестр социальных предпринимателей, структура которого включает четыре категории.

Категория 1 — социальные предприниматели, трудоустраивающие граждан из социально уязвимых групп населения (не менее двух человек, не менее 50% от общего числа сотрудников). К таким гражданам относятся:

люди с особыми потребностями;

родители, воспитывающие детей с инвалидностью;

представители многодетных семей;

пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;

воспитанники детских домов в возрасте от 16 до 23 лет;

этнические казахи (оралманы/қандастар).

Категория 2 — социальные предприниматели, обеспечивающие сбыт товаров, выполнение работ и оказание услуг, производимых / выполняемых / оказываемых лицами из числа социально уязвимых слоев населения.

Категория 3 — социальные предприниматели, выпускающие продукцию, выполняющие работы и оказывающие услуги специально для лиц с ограниченными возможностями. Цель — способствовать преодолению жизненных ограничений таких граждан через предоставление социально-медицинской, психосоциальной, реабилитационной и адаптационной помощи.

Категория 4 — социальные предприниматели, работающие в социальной сфере: психолого-педагогические услуги, организация детского отдыха и оздоровления, общее образование, культурно-просветительская деятельность, охрана окружающей среды.

— По состоянию на июнь прошлого года в реестр социальных предпринимателей по республике были включены 215 из 1094 заявившихся предпринимателей. Из них: по 1 категории — 13 предпринимателей; по 2 категории — 1; по 3 категории — 40; по 4 категории — 161 предприниматель, — сообщил Сапаров.

Предприниматели, включенные в реестр, могут участвовать в конкурсе на получение государственных грантов, а также в программе льготного кредитования через фонд «Даму» по ставке 11,3%.

Заявки принимаются ежеквартально с 1 по 15 число месяца в офлайн-формате по адресу: улица Бейбітшілік, дом 11, кабинет 113.

Получить подробную информацию о поддержке предпринимательства можно в управлении инвестиций и развития предпринимательства города Астаны по телефонам: 55-69-10, 55-01-81, 55-69-21.

Напомним, в июле в Казахстане вступают в силу новые механизмы гарантирования бизнес-субсидий.

Кроме того, по данным на конец прошлого года, количество субъектов малого и среднего бизнеса в Астане увеличилось на 8,3%, а общий объем произведенной ими продукции и оказанных услуг составил 15,8 трлн тенге.