РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:26, 27 Март 2026 | GMT +5

    Cosmic City: полиция Астаны расследует дело об обвинениях в «двойных продажах» квартир

    В Департаменте полиции Астаны прокомментировали заявления дольщиков строящегося жилого комплекса Cosmic City об ущербе на миллиард тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция Астаны расследует дело о возможной двойной продаже квартир в ЖК Cosmic City
    Фото: ТОО King Development (kingdom.kz)

    Владельцы квартир в жилом комплексе Cosmic City в Астане ранее рассказали, что приобретенное ими жилье оказалось продано повторно другим покупателям в течение нескольких месяцев. Однако компания-застройщик King Development заявила, что не заключала договоров с указанными гражданами и связывает спорные сделки с действиями другой субподрядной организации. Обе стороны обратились в правоохранительные органы.

    Корреспондент агентства Kazinform узнал продолжение истории. В полиции Астаны на запрос редакции ответили следующее: 

    — Сообщаем, что по данному факту проводится досудебное расследование. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежат, — сообщили в ДП в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

    Строительство второй очереди жилого комплекса началось в августе 2024 года. Как уточнили в компании-застройщике, спор возник из-за привлеченного к строительству субподрядчика. По условиям соглашения он должен был получить часть квартир, однако обязательства не выполнил, работы остановились, а договор впоследствии расторгли.

    Суд закрепил за субподрядчиком право на 80 квартир. В компании считают, что сделки с остальным жильем могли оформляться без законных оснований через договоры переуступки. Между тем, строительство комплекса продолжается, ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года.

    Теги:
    Казахстанцы Квартиры Полиция Долевое строительство Астана Строительство
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают