Cosmic City: полиция Астаны расследует дело об обвинениях в «двойных продажах» квартир

Владельцы квартир в жилом комплексе Cosmic City в Астане ранее рассказали, что приобретенное ими жилье оказалось продано повторно другим покупателям в течение нескольких месяцев. Однако компания-застройщик King Development заявила, что не заключала договоров с указанными гражданами и связывает спорные сделки с действиями другой субподрядной организации. Обе стороны обратились в правоохранительные органы.

Корреспондент агентства Kazinform узнал продолжение истории. В полиции Астаны на запрос редакции ответили следующее:

— Сообщаем, что по данному факту проводится досудебное расследование. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежат, — сообщили в ДП в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

Строительство второй очереди жилого комплекса началось в августе 2024 года. Как уточнили в компании-застройщике, спор возник из-за привлеченного к строительству субподрядчика. По условиям соглашения он должен был получить часть квартир, однако обязательства не выполнил, работы остановились, а договор впоследствии расторгли.

Суд закрепил за субподрядчиком право на 80 квартир. В компании считают, что сделки с остальным жильем могли оформляться без законных оснований через договоры переуступки. Между тем, строительство комплекса продолжается, ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года.