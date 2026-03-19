Cosmic City: раскрыта картина вокруг обвинений в «двойных продажах»

Владельцы квартир в жилом комплексе Cosmic City в Астане рассказали, что приобретенное ими жилье оказалось продано повторно другим покупателям в течение нескольких месяцев.

— Мы купили там квартиры, вложили свои деньги. Полгода назад нам подтвердили эти квартиры, а теперь нам всем заявляют, что эти квартиры уже не наши. Получается, изначально ими рассчитались с субподрядчиком, а потом по поддельным документам эти квартиры решили забрать и передали другим субподрядчикам, которые уже реализовали их, — цитирует одну из пострадавших Qaz365.kz.

По утверждениям граждан, общий ущерб может превышать миллиард тенге. В марте текущего года хозяева квартир сообщили, что неким другим владельцам начали выдавать ключи.

Между тем, застройщик, компания King Development, в комментарии агентству Kazinform изложила свою позицию и заявила, что не заключала договоров с гражданами, заявившими о приобретении спорных квартир.

По данным компании, сделки оформили с субподрядной организацией, которая, как утверждается, действовала вне рамок договора и законодательства.

— Мы официально заявляем: компания не продавала спорные квартиры и не заключала договоров с указанными покупателями. Все сделки были проведены сторонней организацией с нарушением условий договора и законодательства, — отметили в компании King Development.

Причина конфликта

По информации застройщика King Development, строительство второй очереди жилого комплекса началось в августе 2024 года. Генеральным подрядчиком выступало ТОО «Winbuild», которое в свою очередь привлекло субподрядчика — некое ТОО «Invest Stroy LTD».

В рамках бартерного соглашения субподрядчик должен был получить часть квартир после завершения работ. Однако обязательства выполнены не были, работы остановились, а договор с субподрядчиком впоследствии был расторгнут. Судебными решениями за субподрядчиком закреплено право на 80 квартир, при этом, по данным застройщика King Development, на оставшуюся часть жилья правовых оснований не имелось.

В King Development утверждают, что именно эти квартиры могли стать предметом спорных сделок, которые оформлялись через договоры переуступки прав. Также в компании отметили, что часть покупателей приобретала жилье вне официального отдела продаж, по цене значительно ниже рыночной.

— Договоры заключались напрямую с субподрядчиком, а не с застройщиком, что является ключевым юридическим обстоятельством, — подчеркнули в компании King Development.

В компании King Development также прокомментировали распространенную в соцсетях информацию, назвав отдельные публикации некорректными и не отражающими фактические обстоятельства.

Строительство жилого комплекса, по данным застройщика, продолжается. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Застройщик King Development сообщил, что обратился в правоохранительные органы еще в октябре 2025 года, в компании намерены добиваться правовой оценки действий субподрядной организации.

Корреспондент агентства Kazinform также обратился за официальным комментарием в Департамент полиции города Астаны. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.