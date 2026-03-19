    18:16, 18 Март 2026 | GMT +5

    Cosmic City: раскрыта картина вокруг обвинений в «двойных продажах»

    В Астане дольщики одного из строящихся жилых комплексов заявили о возможной двойной продаже квартир и ущербе свыше 1 млрд тенге. При этом застройщик сообщает, что не заключал договоров с указанными гражданами и связывает спорные сделки с действиями субподрядной организации. Обе стороны обратились в правоохранительные органы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Группа дольщиков заявила о возможных двойных продажах квартир в жилом комплексе Астаны
    Фото: ТОО King Development (kingdom.kz)

    Владельцы квартир в жилом комплексе Cosmic City в Астане рассказали, что приобретенное ими жилье оказалось продано повторно другим покупателям в течение нескольких месяцев.

    — Мы купили там квартиры, вложили свои деньги. Полгода назад нам подтвердили эти квартиры, а теперь нам всем заявляют, что эти квартиры уже не наши. Получается, изначально ими рассчитались с субподрядчиком, а потом по поддельным документам эти квартиры решили забрать и передали другим субподрядчикам, которые уже реализовали их, — цитирует одну из пострадавших Qaz365.kz.

    По утверждениям граждан, общий ущерб может превышать миллиард тенге. В марте текущего года хозяева квартир сообщили, что неким другим владельцам начали выдавать ключи.

    Между тем, застройщик, компания King Development, в комментарии агентству Kazinform изложила свою позицию и заявила, что не заключала договоров с гражданами, заявившими о приобретении спорных квартир.

    По данным компании, сделки оформили с субподрядной организацией, которая, как утверждается, действовала вне рамок договора и законодательства.

    — Мы официально заявляем: компания не продавала спорные квартиры и не заключала договоров с указанными покупателями. Все сделки были проведены сторонней организацией с нарушением условий договора и законодательства, — отметили в компании King Development.

    Причина конфликта

    По информации застройщика King Development, строительство второй очереди жилого комплекса началось в августе 2024 года. Генеральным подрядчиком выступало ТОО «Winbuild», которое в свою очередь привлекло субподрядчика — некое ТОО «Invest Stroy LTD».

    В рамках бартерного соглашения субподрядчик должен был получить часть квартир после завершения работ. Однако обязательства выполнены не были, работы остановились, а договор с субподрядчиком впоследствии был расторгнут. Судебными решениями за субподрядчиком закреплено право на 80 квартир, при этом, по данным застройщика  King Development, на оставшуюся часть жилья правовых оснований не имелось.

    В King Development утверждают, что именно эти квартиры могли стать предметом спорных сделок, которые оформлялись через договоры переуступки прав. Также в компании отметили, что часть покупателей приобретала жилье вне официального отдела продаж, по цене значительно ниже рыночной.

    — Договоры заключались напрямую с субподрядчиком, а не с застройщиком, что является ключевым юридическим обстоятельством, — подчеркнули в компании King Development.

    В компании King Development также прокомментировали распространенную в соцсетях информацию, назвав отдельные публикации некорректными и не отражающими фактические обстоятельства.

    Строительство жилого комплекса, по данным застройщика, продолжается. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Застройщик King Development сообщил, что обратился в правоохранительные органы еще в октябре 2025 года, в компании намерены добиваться правовой оценки действий субподрядной организации.

    Корреспондент агентства Kazinform также обратился за официальным комментарием в Департамент полиции города Астаны. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

    Казахстанцы Долевое строительство Астана Строительство
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
