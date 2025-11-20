Что заставляет школы переходить в онлайн в Костанайской области

Как пояснил руководитель департамента санэпидконтроля Ермуханбет Даулетбаев, осенне-зимний период ожидаемо принес увеличение респираторных инфекций. С 1 октября по 18 ноября в области зарегистрировано более 36 тысяч случаев ОРВИ, из них свыше 21 тысячи — дети до 14 лет. Заболеваемость превысила показатели прошлого года в 1,2 раза.

Лабораторно подтверждено 18 случаев сезонного гриппа А (H3N2). Большинство заболевших — дети.

Только за последнюю неделю специалисты зафиксировали 7336 новых случаев ОРВИ, что в 1,4 раза выше, чем неделей ранее.

Одновременно продолжается мониторинг циркуляции респираторных вирусов. В исследованных образцах преобладают:

риновирусы — 68,3%;



парагрипп — 18,1%;



боковирус — 18,1%;

аденовирус — 6,6%.



По информации руководителя Управления здравоохранения области Ерлана Баязитова, медицинские организации работают в усиленном режиме.

В регионе развернуто 260 инфекционных коек (241 основных и 19 дополнительных). На сегодня занято 252, что составляет 80% коечного фонда.

При необходимости область готова оперативно развернуть еще 69 коек.

Чтобы избежать перегрузки стационаров, усилили работу первичного звена:

функционируют фильтр-кабинеты (в будни — с 8:00 до 20:00, в выходные — до 16:00);

ежедневно работают мобильные бригады;

организована сортировка пациентов и наблюдение групп риска.



В области зарегистрирована 71 беременная женщина с диагнозом ОРВИ, из них 20 находятся в стационаре.

Что касается школ, то в регионе полностью на дистанционном обучении работает Силантьевская школа Алтынсаринского района. Кроме того, отдельные классы «ушли» на онлайн-формат в 10 школах Костанайского района и в СШГИ им. Ибрая Алтынсарина. Всего дистанционно обучаются 168 классов, что составляет 6612 школьников.

В Детской областной больнице функционирует 80 коек, из них заняты 71, в том числе 59 детей с ОРВИ. В сутки по области регистрируется около 800 случаев ОРВИ среди детей.

Чтобы снизить риск заболевания, специалисты советуют:

избегать мест массового скопления людей;

носить медицинские маски в закрытых помещениях;

соблюдать гигиену рук;

регулярно проветривать помещения;

оддерживать иммунитет и здоровый образ жизни;

не приводить в школы и детсады детей с признаками заболевания.

Ранее стало известно, что более десяти тысяч школьников перевели на дистанционное обучение в области Абай, а в Таразе в онлайн-формате обучается девять школ.