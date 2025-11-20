РУ
    02:27, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Что заставляет школы переходить в онлайн в Костанайской области

    Костанайская область входит в активную фазу эпидемиологического сезона: число случаев ОРВИ и гриппа растет, школы частично переходят на дистанционный формат, инфекционные стационары работают с высокой нагрузкой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Как пояснил руководитель департамента санэпидконтроля Ермуханбет Даулетбаев, осенне-зимний период ожидаемо принес увеличение респираторных инфекций. С 1 октября по 18 ноября в области зарегистрировано более 36 тысяч случаев ОРВИ, из них свыше 21 тысячи — дети до 14 лет. Заболеваемость превысила показатели прошлого года в 1,2 раза.

    Лабораторно подтверждено 18 случаев сезонного гриппа А (H3N2). Большинство заболевших — дети.

    Только за последнюю неделю специалисты зафиксировали 7336 новых случаев ОРВИ, что в 1,4 раза выше, чем неделей ранее.

    Одновременно продолжается мониторинг циркуляции респираторных вирусов. В исследованных образцах преобладают:

    • риновирусы — 68,3%;
    • парагрипп — 18,1%;
    • боковирус — 18,1%;
    • аденовирус — 6,6%.

    По информации руководителя Управления здравоохранения области Ерлана Баязитова, медицинские организации работают в усиленном режиме.

    В регионе развернуто 260 инфекционных коек (241 основных и 19 дополнительных). На сегодня занято 252, что составляет 80% коечного фонда.

    При необходимости область готова оперативно развернуть еще 69 коек.

    Чтобы избежать перегрузки стационаров, усилили работу первичного звена:

    • функционируют фильтр-кабинеты (в будни — с 8:00 до 20:00, в выходные — до 16:00);
    • ежедневно работают мобильные бригады;
    • организована сортировка пациентов и наблюдение групп риска.

    В области зарегистрирована 71 беременная женщина с диагнозом ОРВИ, из них 20 находятся в стационаре.

    Что касается школ, то в регионе полностью на дистанционном обучении работает Силантьевская школа Алтынсаринского района. Кроме того, отдельные классы «ушли» на онлайн-формат в 10 школах Костанайского района и в СШГИ им. Ибрая Алтынсарина. Всего дистанционно обучаются 168 классов, что составляет 6612 школьников.

    В Детской областной больнице функционирует 80 коек, из них заняты 71, в том числе 59 детей с ОРВИ. В сутки по области регистрируется около 800 случаев ОРВИ среди детей.

    Чтобы снизить риск заболевания, специалисты советуют:

    • избегать мест массового скопления людей;
    • носить медицинские маски в закрытых помещениях;
    • соблюдать гигиену рук;
    • регулярно проветривать помещения;
    • оддерживать иммунитет и здоровый образ жизни;
    • не приводить в школы и детсады детей с признаками заболевания.

    Ранее стало известно, что более десяти тысяч школьников перевели на дистанционное обучение в области Абай, а в Таразе в онлайн-формате обучается девять школ.

     

