Что входит в 60-дневное перемирие, предложенное США для Израиля и ХАМАС

Вашингтон предлагает сторонам конфликта в Газе 60-дневное перемирие, сопровождаемое масштабным гуманитарным вводом и обменом удерживаемых лиц.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, с которым оно ознакомилось, план предусматривает освобождение 28 израильских заложников — живых и погибших — в первую неделю прекращения огня в обмен на передачу 1 236 палестинских заключенных и тел 180 погибших палестинцев.

Согласно проекту соглашения, гарантами сделки выступают президент США Дональд Трамп, а также Египет и Катар.

Израиль уже выразил согласие с предложением, заявили в Белом доме. Как уточняет издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал об этом семьи удерживаемых в секторе Газа израильтян. Официальных комментариев от его канцелярии пока не поступало.

План также предусматривает прекращение всех израильских военных операций в секторе Газа с момента вступления перемирия в силу и последующий поэтапный вывод войск. Оставшиеся 30 заложников, по условиям инициативы, должны быть освобождены после достижения постоянного режима прекращения огня.

ХАМАС сдержан в оценках

Тем не менее, реакция движения ХАМАС остается сдержанной. Его представители заявили, что израильская позиция в ответ на предложения США «не отвечает ни одному из справедливых и законных требований палестинского народа». В частности, речь идет об отказе Израиля от немедленного прекращения огня, вывода войск и снятия блокады.

— Этот ответ по сути закрепляет оккупацию и продолжает политику убийств и голода даже в условиях предполагаемой деэскалации, — заявил представитель ХАМАС Басем Наим. При этом он подчеркнул, что руководство движения проводит «тщательную и ответственную оценку» предложенного плана.

Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри также выразил сомнение в жизнеспособности инициативы, отметив, что в ней «отражается исключительно израильская повестка» и отсутствуют конкретные обязательства по завершению войны и обеспечению доступа гуманитарной помощи.

Критическая ситуация

Ситуация в секторе Газа тем временем остается критической. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Израиль блокирует почти все поставки гуманитарной помощи. Практически не поступают готовые к употреблению продукты, а весь регион был назван «самым голодающим местом на Земле».

По оценке местных властей, число жертв израильской операции превысило 54 тысячи человек, большая часть инфраструктуры анклава разрушена.

Параллельно США поддерживают запуск частной инициативы по доставке продовольствия в Газу. Организация Гуманитарный фонд Газы, одобренная Израилем и поддерживаемая Вашингтоном, на этой неделе начала масштабную раздачу продовольствия. Сообщается, что уже передано более 1,8 млн порций еды. Однако, по оценкам ООН, эти меры считаются недостаточными и не соответствуют масштабам кризиса.

На фоне роста давления со стороны международного сообщества, включая угрозу санкций со стороны Франции, переговоры о прекращении огня и доступе гуманитарной помощи остаются в центре дипломатических усилий.

В случае отсутствия прогресса план допускает продление временного перемирия до достижения постоянного соглашения.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и Израиль согласились на 60 дней прекратить огонь в Газе.