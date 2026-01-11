Что важно знать казахстанцам перед оформлением кредита: советы регулятора

Перед оформлением кредита, как отмечает регулятор, важно честно оценить свои финансовые возможности, детально изучить условия выдачи и внимательно читать документы.

Определите потребность

Прежде чем оформлять заем, задайте себе вопрос: а действительно ли я не смогу обойтись без кредита? Важно помнить, что кредит – это не только финансовая помощь, но и финансовое обязательство, которое нужно выполнять в установленные сроки.

Рассчитайте кредитную нагрузку

Перед тем, как решите брать заем, определите, какую долю вашего дохода уже занимают кредиты. Этот показатель называется коэффициентом долговой нагрузки (КДН) – отношение всех ежемесячных выплат по кредитам к совокупному ежемесячному доходу.

Рассчитать КНД можно по следующей формуле:

КДН = (Сумма всех ежемесячных платежей по займам / Месячный доход) × 100%

В Казахстане установлены законодательные ограничения: для того, чтобы взять кредит, КДН заемщика не должен превышать 50%. Это означает, что половина дохода должна оставаться на повседневные расходы (продукты, жилье, транспорт и непредвиденные траты). Проверить ежемесячный платеж по займу можно самостоятельно с помощью калькуляторов на сайтах банков.

Сравните условия в разных банках

Перед тем, как выбрать кредит сравните годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ), так как она отражает полную стоимость кредита с учетом комиссий и страховок и уточните ежемесячный платеж по займу. Проверьте предложения нескольких банков: разница в процентных ставках может быть ощутимой.

Проверьте свою кредитную историю

Еще один важный шаг перед оформлением займа – это проверка кредитной истории. Убедитесь, что ваша кредитная история в порядке. Любая просрочка, даже старая, может повлиять на решение банка о выдаче.

Получить отчет о кредитной истории можно на портале госуслуг eGov.kz или на сайте Первого кредитного бюро. Если обнаружите в отчете ошибки или старые долги, которые уже погашены, – подайте запрос на исправление. От хорошей кредитной истории может зависеть не только одобрение, но и условия кредита.

