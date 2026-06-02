Что происходит с мировым рынком нефти

Даже ослабление мировой экономики может оказаться недостаточным для компенсации потерь предложения нефти, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

На Ближневосточной конференции по нефти и газу, проходящей на этой неделе в Лондоне, эксперты обсудили состояние мирового нефтяного рынка, влияние продолжающихся перебоев с поставками и изменения в сфере энергетической безопасности.

Рост предложения не компенсирует потери

Глава отдела нефтяных рынков Международного энергетического агентства Торил Босони отметила, что рост мирового предложения в последние месяцы обеспечивают прежде всего страны Северной и Южной Америки.

— Наши ожидания в отношении роста предложения в первую очередь связаны с производителями из Северной и Южной Америки, и мы действительно наблюдаем рост поставок с их стороны. Объемы примерно на 1,5 млн баррелей в сутки выше, а также на 600 тысяч баррелей в сутки выше того уровня, который мы прогнозировали еще в начале года. Добыча в США превзошла ожидания рынка. Поставки из Бразилии также оказались выше ожиданий. Кроме того, мы наблюдаем увеличение поставок из Венесуэлы, Аргентины и ряда других стран, — отметила Босони.

По ее словам, дополнительное предложение лишь частично компенсирует выпадающие объемы из других регионов мира.

— Очевидно, что рост поставок из Атлантического бассейна лишь частично компенсирует потери поставок, которые мировой рынок испытывает из регионов к востоку от Суэцкого канала. Наиболее значительные корректировки на рынке произошли со стороны спроса, — подчеркнула она.

Эксперт также обратила внимание на снижение спроса на нефть, особенно в Китае.

— Мы наблюдаем снижение конечного спроса на сырую нефть. Снижаются объемы импорта нефти. Согласно последним данным, импорт сырой нефти в Китай в мае был примерно на 6 млн баррелей в сутки ниже по сравнению с мартом. Это стало важным фактором балансировки рынка и частично объясняет ту слабость, которую мы наблюдаем непосредственно на рынке сырой нефти, — пояснила Босони.

О перспективах нефтяного рынка

Согласно прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 420 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом и составит 104 млн баррелей в сутки. Это на 1,3 млн баррелей ниже прогноза организации, сделанного до начала полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

По словам Босони, перспективы нефтяного рынка остаются крайне неопределенными на фоне продолжающегося конфликта и перебоев с поставками. Базовый сценарий предполагал урегулирование ситуации к началу июня и постепенное восстановление поставок уже в третьем квартале. Однако по мере затягивания кризиса вероятность такого развития событий заметно снижается.

Она подчеркнула, что все более реалистичным становится сценарий длительных ограничений предложения, при котором восстановление торговых потоков и добычи займет значительно больше времени. При этом даже замедление мировой экономики и ослабление спроса не смогут полностью компенсировать выпадающие объемы. В таких условиях рынок может столкнуться с дополнительным ценовым давлением.

— Однако даже в рамках этих сценариев, при тех предположениях относительно ВВП и цен на нефть, которые в них заложены, снижение спроса все равно оказывается недостаточным для компенсации потерь предложения. Это означает, что при отсутствии дополнительных мер по ограничению спроса цены должны будут вырасти значительно выше уровней, заложенных в этих сценариях, а экономические перспективы должны будут ухудшиться еще сильнее, чтобы рынок смог восстановить равновесие, — резюмировала Босони.

Перестройка торговых потоков и новые инвестиции

Директор Оксфордского института энергетических исследований Басам Фаттух заявил, что нынешняя ситуация затрагивает не только рынок сырой нефти, но и нефтепродуктов.

Он отметил, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива остаются одним из мировых центров нефтепереработки, однако объемы переработки в регионе существенно снизились. Фаттух объяснил, почему аналогичная тенденция наблюдается и в других частях мира.

— Во-первых, значительно выросли затраты на закупку сырья. Во-вторых, азиатские НПЗ лишились части среднесернистых сортов нефти, которые традиционно обеспечивали наиболее выгодную переработку. В-третьих, возможности оптимизации производственных процессов становятся все более ограниченными. Кроме того, резко выросли транспортные и логистические расходы. Поверх этого некоторые страны начали вводить ограничения и запреты на экспорт нефтепродуктов, — перечислил причины эксперт.

Говоря об изменении торговых потоков, Фаттух подтвердил рост поставок американской нефти на азиатский рынок, однако считает маловероятным отказ Азии от традиционных маршрутов через Персидский залив после завершения кризиса.

— На мой взгляд, это крайне маловероятно. Маршруты через Персидский залив останутся ключевым источником сырья для азиатских нефтеперерабатывающих заводов, — отметил он.

Вместе с тем эксперт ожидает появления новых инфраструктурных проектов и инвестиционных решений.

— Однако вместе с тем мы наблюдаем ряд фундаментальных изменений на рынке. Например, возможно дальнейшее развитие альтернативных трубопроводных маршрутов. Мы можем увидеть строительство дополнительных хранилищ ближе к странам-потребителям, и этот процесс уже начался. Также возможно, что национальные нефтяные компании стран Персидского залива будут активнее инвестировать в перерабатывающие и сбытовые активы в Азии. Эта тенденция возникла еще до кризиса, но теперь может значительно ускориться, — подчеркнул Фаттух.

Новая энергетическая безопасность

Консультант в области энергетики Сара Вахшури заявила, что механизмы регулирования рынка существенно изменились, и даже ОПЕК не сможет полностью восстановить прежнюю функциональность.

— Если вспомнить предыдущий кризис времен COVID-19, ОПЕК сыграла ключевую роль в балансировке производства и рынка. Но сегодня производственные квоты ОПЕК уже не имеют прежнего значения, потому что баланс рынка определяется не только контролем над добычей, но и контролем над потоками поставок. А контроль над потоками стал столь же важным, как и контроль над объемами добычи, — заявила она.

Эксперт подчеркнула, что речь идет не о конце организации, а об изменении правил игры на энергетическом рынке.

— Разумеется, я не утверждаю, что это означает конец ОПЕК. Я понимаю, что многие поспешно делают подобные выводы. Но очевидно, что многое изменилось. У нас появляется новая концепция энергетической безопасности, новые рыночные механизмы, новые системы ценообразования, новая география торговли и новые маршруты поставок. Все эти изменения трансформируют саму динамику глобальной энергетической безопасности и геополитики, — резюмировала Вахшури.

Ранее эксперт назвал выход ОАЭ из ОПЕК признаком масштабных изменений в мировой энергетике, способных повлиять на баланс сил на нефтяном рынке, систему ценообразования и маршруты поставок энергоресурсов.