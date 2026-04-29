Выход ОАЭ из ОПЕК — новая эра энергетического суверенитета — эксперт

Объединенные Арабские Эмираты официально объявили о выходе из ОПЕК и прекращении участия в соглашении ОПЕК+ с 1 мая. О предпосылках этого шага и его влиянии на архитектуру мирового энергорынка в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Пекине рассказал вице-президент Торгово-экономического института «Китай — ШОС» профессор Шэн Ли.

По мнению эксперта, решение Абу-Даби является фундаментальным сдвигом в парадигме управления ресурсами. Это знаменует переход от политики коллективного сдерживания добычи к стратегии национальной гибкости в управлении производственными мощностями.

— Данный шаг отражает накопленные противоречия в вопросе распределения квот. ОАЭ стремятся в полной мере реализовать потенциал своих расширенных производственных мощностей, не ограничивая экономический рост внешними лимитами, — подчеркнул Шэн Ли.

Профессор полагает, что выход одного из ключевых игроков не вызовет мгновенной дестабилизации рынков, однако создаст прецедент для устойчивости формата ОПЕК+.

— С геополитической точки зрения это сигнализирует о тонкой перенастройке динамики в Персидском заливе, особенно в отношениях с Саудовской Аравией, и подчеркивает растущую экономическую напористость «Средних держав», — добавил он.

По его словам, в более широком контексте ситуация обнажает глубокую структурную напряженность в мировой энергетике. Сегодня производители вынуждены балансировать между извлечением максимальной прибыли в краткосрочной перспективе и неопределенностью, вызванной глобальным энергетическим переходом.

— Выход ОАЭ не приведет к немедленному распаду ОПЕК+, но станет мощным катализатором трансформации рынка. Мир движется от эпохи жесткого скоординированного контроля к периоду конкурентных национальных стратегий, где каждый производитель будет бороться за свою долю рынка в условиях меняющейся структуры спроса, — подытожил он.

