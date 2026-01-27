Что означает специальный статус для отдельных регионов Казахстана, разъяснил эксперт

— В современных условиях государства все чаще используют дифференцированные модели развития. Это объективный ответ на конкуренцию за инвестиции, технологии и человеческий капитал. Любые решения такого рода затрагивают основу государственного устройства, и потому требуют прямого конституционного основания, — отметил профессор.

Он объяснил, что установление специального правового режима в отдельных регионах по своей правовой природе является исключением из общего режима правового регулирования. Такие решения не могут носить произвольный или ситуационный характер, и допустимы лишь при наличии четких конституционных рамок.

— Принципиально важно, что речь не идет об отказе от конституционных принципов, а напротив предлагаемая норма прямо увязывает такие решения соблюдением единства правового пространства, принципы равенства перед законом и сохранение конституционных прав и свобод граждан. Равенство в данном случае понимается не как формальная идентичность условий, а как равная степень правовой определенности, защищенности и предсказуемости, — подчеркнул И. Борчашвили.

Ранее министр юстиции Ерлан Сарсембаев, выступая на заседании Конституционной комиссии, предложил закрепить в Основном законе специальные правовые режимы для отдельных территорий.