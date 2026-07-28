Что нужно знать при переводе денег на благотворительность — совет юриста

Юрист Аржан Садуакас в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly рассказал, какая ответственность грозит за сбор денег по ложным историям и почему теперь гражданам рекомендуют перечислять пожертвования только через благотворительные фонды, передает корреспондент агентства Kazinform.

В сети стало много тех, кто распространяет ложную информацию и собирает деньги с людей. Кто-то предъявляет фальшивый диагноз, другие ссылаются на придуманные истории, пользуясь доверчивостью населения. Какая ответственность предусмотрена за такие действия и что должны помнить граждане — на этот вопрос ответил юрист Аржан Садуакас в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly.

Недавно в Астане 23-летний гражданин распространил в социальной сети Threads ложную информацию о том, что подвергался насилию в армии, намереваясь собрать с людей деньги. В ходе расследования выяснилось, что он вообще не служил в армии, опубликованный банковский счет принадлежит другому человеку. Еще ранее в Астане возник большой резонанс, когда были присвоены 1,3 млрд теңге, собранные на лечение ребенка.

По словам юриста, после таких случаев требования были ужесточены.

— Согласно закону, теперь физические лица не смогут заниматься сбором денег на благотворительность. Человек, желающий оказать благотворительную помощь, должен обратиться в специальный фонд. Нуждающиеся в помощи граждане должны регистрироваться в таких фондах, — сказал спикер.

Как сообщил юрист, собирать деньги, представившись больным, это мошенничество. Также влечет ответственность в рамках закона нецелевое использование собранных денег или необоснованное их привлечение, даже если у человека действительно есть проблемы со здоровьем.

С целью снижения таких рисков усиливаются требования к деятельности благотворительных организаций. Теперь фонды обязаны на регулярной основе отчитываться за собранные и израсходованные средства.

— Все фонды будут объединены на одной платформе. На ней будут публиковаться планы работы организаций, приоритетные направления и сведения о расходовании каждого тенге из собранных с населения денег. Это необходимо для обеспечения их открытости, — сказал юрист.

Специалист также посоветовал, прежде чем переводить деньги на благотворительность, тщательно проверить достоверность информации.