Астанчанин получил три года тюрьмы за фейк о насилии в армии

В Астане вынесен обвинительный приговор молодому человеку, который распространял заведомо ложную информацию в социальной сети с целью незаконного сбора денежных средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД.

В феврале текущего года житель Астаны разместил анонимный пост, в котором выдумал историю о якобы сексуальном насилии во время прохождения воинской службы, заявил об угрозе своей жизни и попросил финансовую помощь для выезда за границу. К публикации были прикреплены банковские реквизиты для переводов.

Проверка, начатая после обращения одного из пользователей, установила, что опубликованная информация не соответствует действительности. Выяснилось, что осужденный никогда не проходил воинскую службу, а для сбора средств использовал банковский счет 17-летнего знакомого, введенного в заблуждение. Всего за два дня на счет поступило более 15 денежных переводов.

В ходе расследования мужчина признался, что разместил ложную публикацию исключительно ради получения денег.

По фактам мошенничества и распространения заведомо ложной информации были возбуждены уголовные дела. Решением суда мужчина признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы.

Полиция напоминает гражданам: не доверяйте непроверенной информации в социальных сетях и не переводите деньги незнакомым людям. Доверяйте только официальным источникам информации.

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