Казахстанца оштрафовали за дискредитацию воинской службы

Основанием стала публикация, в которой мужчина, изображенный на видеоматериалах, был необоснованно представлен как военнослужащий Вооруженных сил РК, а сама публикация содержала утверждения, дискредитирующие воинскую службу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

Гражданин привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («Размещение, распространение ложной информации»). Ему назначен штраф в размере 20 МРП.

Проведенной Министерством обороны проверкой установлено, что данный гражданин не является военнослужащим, не проходит воинскую службу и ранее не служил в Вооруженных Силах или иных воинских формированиях Республики Казахстан.

Материалы проверки были переданы в органы внутренних дел, по результатам чего гражданин привлечен к административной ответственности за распространение ложной информации.

В Министерстве обороны Республики Казахстан напомнили, что распространение недостоверных сведений, дискредитирующих воинскую службу и Вооруженные силы, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Ранее в Минобороны РК опровергли распространяемое видео с министром обороны Дауреном Косановым.