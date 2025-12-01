Что можно и что нельзя провозить в самолете

Вначале необходимо упомянуть о тех вещах, которые нельзя перевозить в самолете ни в багаже, ни в ручной клади.

В самолете в Казахстане нельзя провозить взрывчатку, наркотики, радиоактивные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости (кроме некоторых аэрозолей и спичек/зажигалок в ограниченном количестве), оружие (кроме согласованного, например, у спортсменов-биатлонистов), токсичные вещества (яды), муляж или имитация взрывных устройств (включая пиротехнику, бенгальские огни, пистоны и прочие новогодние «спецэффекты»)

Что касается аэрозолей и газов, то они тоже запрещены к перевозке самолетом, кроме:

лекарственных препаратов — аэрозолей и баллонов с кислородом, используемых в медицинских целях, в пределах объемов, необходимых для поддержания здоровья пассажира;

баллонов с двуокисью углерода для приведения в действие искусственных конечностей (протезов);

баллонов с двуокисью углерода для самонадувающихся спасательных жилетов;

ингаляторов (небулайзеров) портативных, представляющих собой беспроводные, бесшумные, перезаряжаемые легкие устройства, предназначенные для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей и находящихся при пассажире в кармане;

невоспламеняющихся и нетоксических аэрозолей — объемом до 100 миллилитров допускается перевозка в ручной клади, свыше 100 миллилитров — в багаже, недоступном для пассажиров.

Не получится перевезти на самолете и легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе ацетон, бензин, пробы нефтепродуктов, метанол, метиловый эфир, тормозная жидкость, сероуглерод, эфиры и иные легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 70% по объему (крепостью 140%), а также воспламеняющиеся твердые вещества, которые от действия на них воды, выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар:

А вот нижеперечисленные вещи разрешены, но с особыми условиями.

Острые предметы

Ножи, маникюрные ножницы, иглы (кроме медицинских со справкой), вязальные спицы нельзя в ручной клади.

Пауэрбанки и все гаджеты с батарейками и аккумуляторами

В багаж нельзя сдавать литиевые батареи, электронные сигареты, ноутбуки и другие устройства с ними, их можно только в ручную кладь. Ноутбуки, планшеты, телефоны, запасные батареи можно только в ручную кладь, но не более 2 запасных. Электронные сигареты, испарители только в ручную кладь.

Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в багаже, но разрешенные в ручную кладь: портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе электронные сигареты, электронные тонкие сигары, электронные сигары, электронные трубки, персональные испарители, электронные системы подачи никотина). Содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей — 100 ватт-часов.

С собой в ручную кладь можно портативные электронные устройства (часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеокамеры и пр.), содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи, но не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо.

В ряде случаев для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литий-ионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ватт-часах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, может потребоваться согласование с авиакомпанией, либо запись в журнал в аэропорту.

Жидкости

С собой в ручную кладь можно взять суммарно литр жидкостей. Но при этом, это не может быть литровая бутылка, а лишь емкости не более 100 мл каждая. Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, упакованные в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета (чек на приобретенный товар), на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.

Что касается еды, то мясо, рыба, морепродукты — только в багаж, как и жидкости объемом более 100 мл.

Музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты провозить в самолете можно, если они в футляре, но правила провоза зависят от их размера. Например, небольшие музыкальные инструменты, такие как струнные скрипки и альты, духовые флейты, кларнеты, гобои, можно взять с собой в ручную кладь в футляре, изучив правила авиакомпании по габаритам ручной клади. А вот для провоза виолончели, например, нужно покупать отдельный билет, и бронировать его нужно заранее. Если речь идет о барабанах или контрабасе и сопоставимых с ними по размерам инструментах, то их нужно сдавать в багаж в жестком футляре.

Животные

Чтобы перевезти животное в самолете, нужно заблаговременно уведомить авиакомпанию, собрать документы (ветпаспорт и справку из ветклиники), подготовить правильный контейнер и возможно оплатить перевозку (в салоне — до 8 кг, в багаже — тяжелее). К слову, не все авиакомпании разрешают везти животных, поэтому нужно уточнять этот момент заранее. За провозку животного, если это разрешено, может потребоваться дополнительная небольшая оплата.

Важно отметить, что правила на внутренних и международных рейсах в целом одинаковые, но в зависимости от авиакомпании могут немного отличаться (как в случае с животными, например), и все нюансы лучше уточнять заранее на сайте авиакомпании или по телефону.

