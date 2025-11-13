Что мешает казахстанским финрынкам активно внедрять ИИ

На Central Asia Fintech Summit председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила, что степень проникновения ИИ в финансовых организациях разная, а для его внедрения необходимы значительные инвестиции со стороны банков.

По итогам исследования, опросов банков и анализа международного опыта, ключевыми барьерами для внедрения ИИ стали: отсутствие единых стандартов, качество данных и нехватка специалистов, способных работать с современными технологиями.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Мы видим, что при использовании искусственного интеллекта финансовыми организациями нет каких-то единых четких правил, как должны работать системы ИИ. Каждая финансовая организация сама экспериментирует, ставит свои цели и задачи, настраивая эти системы. Но единого стандарта нет. Поэтому мы должны опираться прежде всего на наши традиционные регуляторные решения, традиционные стандарты, которые мы устанавливаем для финансовых организаций, — сказала глава АРРФР.

Еще одной важной проблемой является качество данных.

— Второй, наверное, самый главный вопрос, который предстоит преодолеть не только в финсекторе, но и во всех отраслях экономики: какие данные мы будем давать для развития ИИ? В рамках законопроекта об искусственном интеллекте предусмотрено, что данные будут обезличены и предоставляться участникам различных отраслей экономики. Это позволит нам снижать ошибки, — подчеркнула спикер.

Кроме того, данные часто хранятся в разных системах и форматах.

— Наверное — это направление будет самое ключевое, поскольку вы знаете, что цифровизация, особенно в финансовом секторе, значительная. В том числе это результат цифровизации большого количества персональных данных казахстанцев. Были предоставлены соответствующие доступы, обеспечены интеграции к базам данных для финорганизаций, банков, МФО, кредитного бюро для того, чтобы разные модели скоринга и все эти наработки появились. Поэтому тоже самое предстоит и для внедрения ИИ, поскольку он опирается на те данные, которые заложены в систему, — резюмировала глава АРРФР.

Не менее важным остается кадровый вопрос. По словам Абылкасымовой, нужны специалисты, которые не просто разбираются в ИТ, но обладают комплексными навыками: понимают сферу применения технологий ИИ, хорошо ориентируются в финансовом секторе, управлении рисками и современных технологиях.

Кроме того, внедрение ИИ требует значительных финансовых вложений: инвестиции в серверные мощности, вычислительные ресурсы, облачные платформы, лицензии для хранения и обработки данных, системы киберзащиты, программное обеспечение для анализа и визуализации информации.

— Для дальнейшего внедрения ИИ необходимы значительные инвестиции не только в человеческие ресурсы, но и в вычислительные мощности, — резюмировала Абылкасымова.

Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал о перспективах использования искусственного интеллекта в работе финрегулятора.