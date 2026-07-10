Что изменилось для собственников жилья и арендаторов в Казахстане, объяснил эксперт

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступила в силу новая Конституция, согласно новым нормам аренда жилья будет происходить по четким правилам. Во всех нюансах востребованного сегмента рынка недвижимости разбирался корреспондент агентства Kazinform.

Одной из закрепленных норм в новой Конституции стало усиление гарантий неприкосновенности жилища и защиты права собственности. Теперь выселение человека из жилья, а также лишение его собственности допускаются исключительно на основании решения суда.

Право на неприкосновенность жилища закреплено как в Конституции Казахстана, так и в международных документах, включая Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах. Норма распространяется не только на собственников жилья, но и на лиц, которые законно владеют или пользуются им, в том числе арендаторов. Что это означает для рынка аренды жилья, рассказал эксперт по недвижимости Виталий Шалаев.

По словам Виталия Шалаева, новая конституционная норма учит участников рынка более ответственно подходить к оформлению своих отношений.

— На мой взгляд, эта поправка не столько меняет рынок аренды, сколько заставляет его наконец-то «взрослеть». Теперь хорошие договоренности должны подтверждаться не словами, а юридически грамотным договором. Для большинства добросовестных собственников и арендаторов это значит, что если обе стороны выполняют свои обязательства, никаких новых проблем эта поправка не создает, — считает Виталий Шалаев.

Эксперт отмечает, что теперь владельцам жилья стоит уделять значительно больше внимания содержанию договора аренды.

— Многие до сих пор сдают квартиры по шаблонному договору или вообще договариваются устно. Теперь такой подход становится более рискованным. Чем подробнее прописаны права и обязанности сторон, основания для расторжения договора и освобождения квартиры, тем меньше вероятность возникновения конфликтов, — пояснил он.

Фото: из личного архива Виталия Шалаева

Вместе с тем, по словам Виталия Шалаева, после вступления нормы в силу остается ряд вопросов, связанных с ее практическим применением. Прежде всего речь идет о ситуациях, когда арендатор нарушает условия договора, но отказывается добровольно освобождать жилье. Как в таких случаях будут соотноситься положения договора и конституционная норма о выселении только по решению суда, пока окончательно не ясно.

— Допустим, в договоре заранее прописано, что при длительной неоплате аренды или других существенных нарушениях арендатор обязан освободить квартиру. Если он откажется это сделать, будет ли достаточно условий договора или собственнику все равно придется обращаться в суд, поскольку Конституция прямо говорит, что выселение допускается только по решению суда? Ответ на этот вопрос сегодня пока неочевиден. Его даст только судебная практика, которая еще только начинает складываться, — отметил эксперт.

По мнению Виталия Шалаева, изменения будут способствовать формированию более прозрачного и цивилизованного рынка аренды.

— Эта поправка не отменяет договорные отношения, а делает их еще более важными. Рынок постепенно будет уходить от устных договоренностей к юридически грамотным и прозрачным сделкам, а это в конечном итоге выгодно и собственникам, и арендаторам, — подчеркнул Виталий Шалаев.

Эксперт также обратил внимание, что изменения затрагивают не только сферу арендных отношений. По его словам, конституционная норма закрепляет дополнительные правовые гарантии для владельцев недвижимости и исключает возможность лишения собственности без судебного решения.

— Эта норма касается не только аренды. Она также усиливает защиту права собственности. Если раньше у людей возникали опасения, что недвижимость можно потерять из-за каких-то спорных решений, то теперь Конституция прямо говорит: лишить человека собственности можно только по решению суда. На мой взгляд, это дополнительная гарантия защиты прав добросовестных собственников, — заключил он.

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