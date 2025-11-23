РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:00, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Что известно об исторических объектах, возведенных татарским купцом в Казалинске

    Дом Ганибая, который в народе называют «Керуен-сараем», расположен в городе Казалинск Казалинского района Кызылординской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Алибек Сералы

    Как рассказывает хранитель фондов областного историко-краеведческого музея Алибек Сералы, двухэтажное здание в форме буквы «П» было построено в 60-70-х годах XIX века татарским купцом Ганибаем Хусаиновым, прибывшим из Казани.

    — Сельскохозяйственный техникум, перевезенный из Мартукского района Актюбинской области, был размещен в доме Ганибая. Учебное заведение работало здесь до 1971 года, а затем в том же году переехало в Сырдарьинский район. В Керуен-сарае останавливались русские, еврейские, узбекские торговцы, а также такие знаменитые путешественники, как Пржевальский и Семенов-Тянь-Шанский, контр-адмирал Бутаков, исследователь морей Лев Берг. Пламенный организатор молодежного движения в Средней Азии и Казахстане Гани Муратбаев получил свое имя от отца в честь этого известного купца. Достигнув школьного возраста, Гани, следуя наказу отца, жил и учился именно в его доме — об этом он оставил запись в собственных воспоминаниях, — отметил Алибек Сералы.

    Фото: акимат Казалинского района

    Согласно устным сведениям, Ганибай Хусаинов вел торговлю со многими ближними и дальними зарубежными странами, был чрезвычайно состоятельным человеком и отправлял кожу и шерсть даже в Германию.

    По словам сотрудника музея, в знак своего безграничного богатства он построил для своих дочерей деревянный подвесной прогулочный мост, который тянулся от верхнего этажа керуен-сарая к берегу Сырдарьи.

    Однако от него не сохранилось никаких следов.

    Фото: акимат Казалинского района

    А в 1887 году Ганибай Хусаинов на собственные средства построил в этом месте мечеть. Позднее строительство прервалось, и в 1894 году оно было завершено усилиями местных жителей.

    — 2 декабря 1900 года здесь была открыта первая в регионе библиотека, и она разместилась именно в этом здании. В первый год ее фонд насчитывал 437 книг, а число читателей составляло 113 человек. Русские социал-демократы, сосланные из России в казахскую степь, проявляли интерес к библиотеке: они передавали ей свои книги, содействовали тому, чтобы казахская молодежь объединялась для проведения представлений и мероприятий, а на вырученные средства приобретались новые издания. Известный путешественник Семенов-Тянь-Шанский, находясь в городе Казалинск во время своего путешествия по Средней Азии, подарил библиотеке около двухсот книг со своей подписью. Казахская интеллигенция также внесла вклад в пополнение ее фонда, — рассказал Алибек Сералы.

    Фото: акимат Казалинского района

    Мечеть Ганибая в свое время служила и дворцом школьников. Эти историко-архитектурные памятники республиканского значения в последние годы прошли реставрацию и были восстановлены. 

    Ранее Kazinform рассказывал про здание конца ХІХ века в Костанае, который был свидетелем эпохи переселенцев.  

    О том, какие в Казахстане можно посетить топ 10 архитектурных памятников — можно прочитать здесь.

    Фото: Алибек Сералы

     

