    11:00, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свидетель эпохи переселенцев: что скрывает здание конца XIX века в Костанае

    В Костанае сохранилось здание конца XIX — начала XX века — бывшее переселенческое управление, которое сегодня служит залом детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Историческое сооружение расположено по улице Алтынсарина, 124. Его история уходит корнями в конец XIX — начало XX века, оно было построено в эпоху активного заселения Тобольского края и являлось частью комплекса переселенческого управления, игравшего важную роль в становлении города.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Переселенческое управление — это бывший государственный орган, который занимался переселением людей из густонаселенных районов страны в малозаселенные территории.

    Его задача была в том, чтобы помочь крестьянам получить землю и развивать новые районы, например, в Сибири и на севере Казахстана.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Со временем внешний облик памятника архитектуры частично утратился — отдельные элементы фасада были разрушены, но основные черты исторического здания сохранились.

    Каменная кладка и декоративные фрагменты напоминают о строительных традициях того времени, когда в Костанае активно возводились административные и общественные сооружения.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    С 1964 года в старинных стенах бывшего переселенческого управления располагается один из залов детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко, что позволяет ему продолжать служить городу — теперь уже месту, где воспитываются новые поколения костанайских спортсменов.

    а
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Ранее Kazinform рассказывал про исторический спортобъект в Павлодаре, который повлиял на культурную жизнь местных жителей.

    О том, какие в Казахстане можно посетить топ 10 архитектурных памятников — можно прочитать здесь.

    фото из истории История одного здания Регионы История Казахстана Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
