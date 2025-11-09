Свидетель эпохи переселенцев: что скрывает здание конца XIX века в Костанае

Историческое сооружение расположено по улице Алтынсарина, 124. Его история уходит корнями в конец XIX — начало XX века, оно было построено в эпоху активного заселения Тобольского края и являлось частью комплекса переселенческого управления, игравшего важную роль в становлении города.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Переселенческое управление — это бывший государственный орган, который занимался переселением людей из густонаселенных районов страны в малозаселенные территории.

Его задача была в том, чтобы помочь крестьянам получить землю и развивать новые районы, например, в Сибири и на севере Казахстана.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Со временем внешний облик памятника архитектуры частично утратился — отдельные элементы фасада были разрушены, но основные черты исторического здания сохранились.

Каменная кладка и декоративные фрагменты напоминают о строительных традициях того времени, когда в Костанае активно возводились административные и общественные сооружения.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

С 1964 года в старинных стенах бывшего переселенческого управления располагается один из залов детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко, что позволяет ему продолжать служить городу — теперь уже месту, где воспитываются новые поколения костанайских спортсменов.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Ранее Kazinform рассказывал про исторический спортобъект в Павлодаре, который повлиял на культурную жизнь местных жителей.

О том, какие в Казахстане можно посетить топ 10 архитектурных памятников — можно прочитать здесь.