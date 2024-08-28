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    11:13, 28 Август 2024 | GMT +6

    Что известно о сроках газификации Павлодарской области

    газификация
    Фото: АО «КазТрансГаз Аймак»

    Павлодарскую область планируют обеспечить газом к 2030 году. Около полутора лет займет разработка проектно-сметной документации, и только после этого будет озвучена стоимость проекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Изначально газифицировать планировали изначально только Павлодар и четыре района области, теперь решено обеспечить газом весь регион.

    — В первоначальном варианте региональной схемы газификации основной транзитный газопровод проходил по территории четырех районов и города Павлодара, но управление не согласилось с этим вариантом, обосновав подключение всех населённых пунктов. Институтом «КАТЭК» внесены изменения в схему газификации Павлодарской области с охватом всех десяти районов и трех городов. Газификация региона позволит привлечь дополнительные инвестиции в период строительства газопровода и даст возможности для открытия новых предприятий, работающих на природном газе. Предполагаемые сроки газификации региона — 2030 год, что является среднесрочной перспективой, — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Ержан Иманзаипов.

    По словам чиновника, магистральные сети будет строить министерство, распределительные — акимат. Первое заседание рабочей группы, куда вошли представители министерства энергетики, местных исполнительных органов, АО «НК «QazaqGaz» и института «КАТЭК», состоялось еще весной.

    Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщал, что к 2030 году уровень газификации населения страны планируется довести до 65%. Для газификации севера страны будут построены вторая и третья очереди газопровода «Сарыарка».

    О вариантах газификации Павлодарской области в Минэнерго рассказали еще в прошлом году. Как тогда сообщили в Минэнерго, первый вариант — газификация за счет собственных ресурсов газа. Рассматривалась возможность подведения газа с западных регионов по маршруту «Рудный — Астана — Павлодар — Семей — Усть-Каменогорск — Зайсан». Стоимость проекта оценивается в 778 млрд тенге. Второй вариант — поставка газа из Российской Федерации.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Энергетика Строительство Павлодарская область Газификация
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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