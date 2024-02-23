Уровень газификации планируют довести до 65 % в Казахстане

- По вопросу газификации населения, отмечаю, что к 2030 году уровень газификации населения планируется довести до 65 %. При этом, уровень газификации страны по итогам 2023 года составил 60%, таким образом более 12 млн человек имеют доступ к газу. В текущем году на продолжение газификации выделено 90,4 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 244 тысяч человек или довести уровень газификации до 61,1%, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР.