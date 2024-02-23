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    11:40, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Уровень газификации планируют довести до 65 % в Казахстане

    газ
    Фото: Pixabay

    Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о ходе работ по газификации страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По вопросу газификации населения, отмечаю, что к 2030 году уровень газификации населения планируется довести до 65 %. При этом, уровень газификации страны по итогам 2023 года составил 60%, таким образом более 12 млн человек имеют доступ к газу. В текущем году на продолжение газификации выделено 90,4 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 244 тысяч человек или довести уровень газификации до 61,1%, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР.

    Он напомнил, что в целях обеспечения необходимым объемом газа потребителей страны и реализуемых инвестиционных проектов планируется реализовать крупные инфраструктурные проекты, такие как:

    - Строительство 2-ой нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент» стоимостью 2,7 трлн тенге (15 млрд. м3/год);

    - Строительство магистрального газопровода «Актобе – Костанай» стоимостью 548 млрд тенге (4,1 млрд. м3/год);

    - Строительство 2,3,4-этапов МГ «Сарыарка» стоимостью 224 млрд тенге (1,7 млрд. м3/год);

    - Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган- Ушарал» стоимостью 131,7 млрд тенге (385 млн. м3/год).

    Теги:
    Правительство Минэнерго РК Регионы Экономика Газификация
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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