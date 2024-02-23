Уровень газификации планируют довести до 65 % в Казахстане
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о ходе работ по газификации страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
- По вопросу газификации населения, отмечаю, что к 2030 году уровень газификации населения планируется довести до 65 %. При этом, уровень газификации страны по итогам 2023 года составил 60%, таким образом более 12 млн человек имеют доступ к газу. В текущем году на продолжение газификации выделено 90,4 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 244 тысяч человек или довести уровень газификации до 61,1%, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР.
Он напомнил, что в целях обеспечения необходимым объемом газа потребителей страны и реализуемых инвестиционных проектов планируется реализовать крупные инфраструктурные проекты, такие как:
- Строительство 2-ой нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент» стоимостью 2,7 трлн тенге (15 млрд. м3/год);
- Строительство магистрального газопровода «Актобе – Костанай» стоимостью 548 млрд тенге (4,1 млрд. м3/год);
- Строительство 2,3,4-этапов МГ «Сарыарка» стоимостью 224 млрд тенге (1,7 млрд. м3/год);
- Строительство магистрального газопровода «Талдыкорган- Ушарал» стоимостью 131,7 млрд тенге (385 млн. м3/год).