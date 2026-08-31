Что изменится в Казахстане с 1 сентября

С началом осени в Казахстане вступит в силу ряд изменений в пенсионной системе и школах, а для некоторых граждан приблизится срок сдачи деклараций. Новые требования также коснутся продажи отдельных товаров и оформления документов. Подробнее — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Казахстанцы смогут передавать свои пенсионные накопления частным управляющим

С 7 сентября граждане смогут направлять до 100% своих пенсионных накоплений частным компаниям — управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

Смысл нововведения в том, что казахстанцы смогут сами решать, оставить свои пенсионные накопления под управлением Национального банка или передать их частным компаниям, которые используют собственные инвестиционные стратегии. На сайте ЕНПФ вкладчики смогут ознакомиться с условиями УИП и выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Подробнее об этом читайте здесь.

Истекает срок сдачи декларации о доходах и имуществе

До 15 сентября некоторым казахстанцам необходимо сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 год.

В Комитете государственных доходов напомнили, что декларацию должны представить госслужащие и их супруги, руководители и учредители компаний, лица, занимающиеся частной практикой, владельцы цифровых активов, а также казахстанцы, получившие доходы, с которых они должны самостоятельно уплатить налог.

Отчитаться также необходимо тем, кто в течение 2025 года приобрел имущество и другие активы на общую сумму свыше 20 тысяч МРП (86,5 млн теңге). Учитываются покупки как в Казахстане, так и за рубежом.

В декларации в зависимости от ситуации указываются полученные доходы, налоговые вычеты, активы за рубежом, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях, а также сведения о приобретении и продаже имущества. Подробнее можно узнать в разъяснении от налоговых органов.

Новый учебный год стартует с новыми правилами для школьников

С 1 сентября в Казахстане начнется новый учебный год. Вместе с ним в школах вступит в силу сразу несколько изменений.

Для учеников начальных классов отменят суммативное оценивание за раздел (СОР) и четверть (СОЧ). Вместо них будут использовать диктанты, изложения, контрольные, практические и творческие работы.

В школьной программе появятся новые обязательные курсы. Ученики 5–7-х классов начнут изучать «Основы Конституции», 8–11-х классов — «Закон и порядок», а для 5–11-х классов введут курс «Личная безопасность». Обязательным для всех также станет предмет «Основы права».

С нового учебного года также будет запрещено пользоваться телефонами во время занятий, за исключением случаев, когда это предусмотрено планом урока. Порядок хранения устройств каждая школа определит самостоятельно.

Нацбанк примет опорное решение по базовой ставке

4 сентября Национальный банк Казахстана примет очередное решение по базовой ставке. Оно будет опорным, то есть принято по итогам прогнозного раунда с обновлением прогнозов по инфляции и экономическому росту. Такие решения Нацбанк принимает четыре раза в год.

Сейчас базовая ставка составляет 16,75% годовых, которую регулятор установил 24 июля.

Базовая ставка влияет на стоимость денег в экономике. От ее уровня в том числе зависят ставки по кредитам и депозитам. Чем выше ставка, тем дороже обычно обходятся займы и тем привлекательнее становятся сбережения. С помощью этого инструмента Нацбанк стремится сдерживать инфляцию и поддерживать стабильность цен.

Начнется вакцинация против гриппа

С 15 сентября в Казахстане начнется вакцинация против гриппа. Прививки предусмотрены для людей с высоким риском заражения по эпидемиологическим показаниям. В их числе — люди с хроническими заболеваниями, школьники, беременные женщины, пожилые, дети раннего возраста, а также находящиеся в учреждениях закрытого типа и организациях, оказывающих специальные социальные услуги.

Списки подлежащих вакцинации должны подготовить до 3 сентября.

БАДы начнут маркировать специальными кодами

С 1 сентября в Казахстане вводится обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок (БАД). Вся продукция, произведенная или ввезенная в страну после этой даты, должна будет иметь уникальный код Data Matrix на упаковке.

Маркировка позволит отслеживать происхождение и движение продукции от производителя или импортера до магазина. В дальнейшем покупатели смогут самостоятельно проверять легальность БАД, отсканировав код на упаковке через приложение Naqty Onim.

При этом БАДы, произведенные до 1 сентября и оставшиеся без маркировки, разрешат продавать до истечения срока их годности.

Изменятся правила отлова безнадзорных животных

С 4 сентября в Казахстане начнут действовать обновленные правила отлова, временного содержания и умерщвления животных.

В правилах появится понятие «меры экстренного реагирования». Акиматы смогут принимать такие меры при агрессивном поведении животных, если возникает угроза жизни и здоровью людей или других животных, общественному порядку или имуществу.

После отлова животного специалисты должны будут проверить, есть ли у него средство учета и сведения о владельце в базе данных домашних животных.

Отдельные изменения касаются эвтаназии. Бродячих кошек нельзя будет усыплять для регулирования их численности. Для собак такая мера допускается в установленных законом случаях. Безнадзорную собаку, попавшую в приют или пункт временного содержания, также можно будет усыпить, если она больна, проявляет неоправданную агрессию либо по истечении установленного срока ее никто не забрал.

Эвтаназия должна проводиться медикаментозным путем. Использование ядов и химических препаратов запрещено.

Изменятся правила оформления паспортов за границей

С 1 сентября изменятся правила оформления паспортов для казахстанцев, находящихся за рубежом.

Подать документы через загранучреждения теперь смогут следующие категории граждан:

постоянно проживающие за границей граждане;

студенты;

работающие по трудовому договору;

работающие за рубежом по трудовому договору;

несовершеннолетние, родившиеся за пределами Казахстана;

члены семей иностранных граждан, проживающих за рубежом;

родственники сотрудников дипломатической службы;

пожилые люди;

лица с ограниченными возможностями;

граждане, ухаживающие за близкими, которые не способны самостоятельно себя обслуживать;

задержанные или находящиеся под стражей за рубежом;

граждане, отбывающие наказание за границей.

Срок оформления паспорта будет зависеть от наличия у загранучреждения доступа к цифровой системе. Если доступ есть, услугу окажут в течение 40 рабочих дней, если нет — до 90 календарных дней.

Новые видеокамеры будут устанавливать по единым требованиям

С 1 сентября в Казахстане начнет действовать первый национальный стандарт для систем видеонаблюдения. Новые камеры, устанавливаемые при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, должны будут соответствовать единым требованиям.

Стандарт устанавливает требования к разрешению, светочувствительности, частоте кадров, объективам, защите от внешних воздействий, а также их монтажу и размещению.

Системы видеонаблюдения должны обеспечивать непрерывную запись и хранение видеоданных не менее 30 суток. Также предусматривается, что на камерах можно будет использовать видеоаналитику для распознавания лиц и автомобильных номеров.