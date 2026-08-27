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    Не успели собрать данные для декларации: в КГД объяснили, что делать казахстанцам

    Казахстанцы, которые не успевают собрать все сведения для декларации о доходах и имуществе формы 270.00, могут сдать ее в срок, и позднее скорректировать данные. В Комитете государственных доходов объяснили, как это сделать, передает корреспондент агентства Kazinform.

    декларация
    Фото: Gov.kz

    До окончания срока сдачи декларации за 2025 год осталось около трех недель.

    Представить форму 270.00 необходимо не позднее 15 сентября.

    При этом у некоторых могут возникнуть сложности, если в течение года они совершали несколько сделок с имуществом. Один из таких примеров привела главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц Гульден Хасенова.

    — Кто-то, допустим, не успевает запросить какие-то сведения. Очень часто бывает, когда продают машину и человек не помнит, кому ее продал. А в форме нужно указать ИИН покупателя, ФИО и за сколько купил. Поэтому он первоначальную декларацию может скорректировать, сдать дополнительную декларацию в течение срока исковой давности — трех лет, — пояснила она во время прямого эфира на странице КГД.

    Кому нужно сдать декларацию

    Речь идет о декларации формы 270.00 о доходах и имуществе за 2025 год, которая подается в 2026 году.

    В КГД напомнили, что ее должны представить:

    • государственные служащие, приравненные к ним лица и их супруги;
    • руководители, учредители и участники юридических лиц, а также их супруги-резиденты;
    • крупные участники банков, страховых организаций и рынка ценных бумаг;
    • лица, занимающиеся частной практикой: нотариусы, частные судебные исполнители, медиаторы и адвокаты;
    • казахстанцы, которые в течение 2025 года приобрели имущество и другие активы на общую сумму свыше 20 тысяч МРП (86,5 млн теңге);
    • лица, применившие определенные налоговые вычеты у налогового агента;
    • владельцы цифровых активов;
    • граждане, получившие доход, который необходимо декларировать и облагать налогом самостоятельно.

    Требование по покупке имущества свыше 20 тысяч МРП распространяется как на активы в Казахстане, так и за его пределами.

    Что нужно указывать в декларации

    В зависимости от ситуации в форме 270 необходимо указать:

    • дебиторскую и кредиторскую задолженность;
    • налоговые вычеты;
    • доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению, например доход от прироста стоимости при продаже имущества;
    • активы за рубежом по состоянию на 31 декабря 2025 года стоимостью свыше 1000 МРП (4,325 млн тенге);
    • ценные бумаги и доли участия в иностранных компаниях;
    • приобретение и отчуждение имущества.

    — Если человек получил доход, подлежащий самостоятельному налогообложению, его необходимо отразить в форме 270. Например, если он купил недвижимость за 10 млн теңге, а затем продал его за 15 млн теңге, полученный доход нужно указать в декларации. Также в декларации необходимо отразить активы за рубежом по состоянию на 31 декабря 2025 года. Например, если у человека есть квартира в Турции или 500 тысяч евро на счете в швейцарском банке, эти сведения необходимо указать в форме 270, — пояснила Гульден Хасенова.

    Ранее в КГД пояснили, что граждане обязаны сдавать декларацию формы 270, если совокупная стоимость приобретенного за 2025 год имущества превысила 20 тысяч МРП — 86,5 млн теңге. При расчете учитываются все покупки за год. 

    Всеобщее декларирование Казахстанцы КГД Общество
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор