Не успели собрать данные для декларации: в КГД объяснили, что делать казахстанцам

Казахстанцы, которые не успевают собрать все сведения для декларации о доходах и имуществе формы 270.00, могут сдать ее в срок, и позднее скорректировать данные. В Комитете государственных доходов объяснили, как это сделать, передает корреспондент агентства Kazinform.

До окончания срока сдачи декларации за 2025 год осталось около трех недель.

Представить форму 270.00 необходимо не позднее 15 сентября.

При этом у некоторых могут возникнуть сложности, если в течение года они совершали несколько сделок с имуществом. Один из таких примеров привела главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц Гульден Хасенова.

— Кто-то, допустим, не успевает запросить какие-то сведения. Очень часто бывает, когда продают машину и человек не помнит, кому ее продал. А в форме нужно указать ИИН покупателя, ФИО и за сколько купил. Поэтому он первоначальную декларацию может скорректировать, сдать дополнительную декларацию в течение срока исковой давности — трех лет, — пояснила она во время прямого эфира на странице КГД.

Кому нужно сдать декларацию

Речь идет о декларации формы 270.00 о доходах и имуществе за 2025 год, которая подается в 2026 году.

В КГД напомнили, что ее должны представить:

государственные служащие, приравненные к ним лица и их супруги;

руководители, учредители и участники юридических лиц, а также их супруги-резиденты;

крупные участники банков, страховых организаций и рынка ценных бумаг;

лица, занимающиеся частной практикой: нотариусы, частные судебные исполнители, медиаторы и адвокаты;

казахстанцы, которые в течение 2025 года приобрели имущество и другие активы на общую сумму свыше 20 тысяч МРП (86,5 млн теңге);

лица, применившие определенные налоговые вычеты у налогового агента;

владельцы цифровых активов;

граждане, получившие доход, который необходимо декларировать и облагать налогом самостоятельно.

Требование по покупке имущества свыше 20 тысяч МРП распространяется как на активы в Казахстане, так и за его пределами.

Что нужно указывать в декларации

В зависимости от ситуации в форме 270 необходимо указать:

дебиторскую и кредиторскую задолженность;

налоговые вычеты;

доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению, например доход от прироста стоимости при продаже имущества;

активы за рубежом по состоянию на 31 декабря 2025 года стоимостью свыше 1000 МРП (4,325 млн тенге);

ценные бумаги и доли участия в иностранных компаниях;

приобретение и отчуждение имущества.

— Если человек получил доход, подлежащий самостоятельному налогообложению, его необходимо отразить в форме 270. Например, если он купил недвижимость за 10 млн теңге, а затем продал его за 15 млн теңге, полученный доход нужно указать в декларации. Также в декларации необходимо отразить активы за рубежом по состоянию на 31 декабря 2025 года. Например, если у человека есть квартира в Турции или 500 тысяч евро на счете в швейцарском банке, эти сведения необходимо указать в форме 270, — пояснила Гульден Хасенова.

Ранее в КГД пояснили, что граждане обязаны сдавать декларацию формы 270, если совокупная стоимость приобретенного за 2025 год имущества превысила 20 тысяч МРП — 86,5 млн теңге. При расчете учитываются все покупки за год.