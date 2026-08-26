Какие крупные покупки казахстанцам нужно задекларировать до 15 сентября

Казахстанцам, которые в 2025 году приобрели имущество на общую сумму свыше 20 тысяч МРП (86,5 млн теңге), необходимо представить декларацию о доходах и имуществе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 обязаны представлять несколько категорий граждан.

Кто должен сдавать декларацию:

государственные служащие и их супруги;

руководители и учредители юридических лиц и их супруги;

казахстанцы, имеющие имущество, банковские счета и другие активы за рубежом;

граждане, которые в течение 2025 года приобрели имущество на общую сумму свыше 20 тысяч МРП.

Как пояснила эксперт Управления администрирования доходов физических лиц Данагуль Сагынбек, при определении порога учитывается совокупная стоимость приобретенного за год имущества.

— Например, если в 2025 году вы приобрели квартиру стоимостью 12 тысяч МРП (51,9 млн теңге) и автомобиль стоимостью 15 тысяч МРП (64,8 млн теңге), их совокупная стоимость составит 27 тысяч МРП (116,7 млн теңге). Следовательно, вы обязаны представить декларацию, — пояснила она.

Что нужно указывать в декларации:

доходы, подлежащие налогообложению самостоятельно;

сведения о зарубежных банковских счетах свыше 1000 МРП (4 325 000 теңге);

иностранную недвижимость;

ценные бумаги и доли участия в иностранных компаниях;

цифровые активы;

сведения о задолженностях и обязательствах в установленных случаях.

Декларацию о доходах и имуществе необходимо представить по месту жительства не позднее 15 сентября.

Сделать это можно на бумаге в органах государственных доходов либо в электронном виде через приложение e-Salyq Azamat или приложения банков второго уровня.

Ранее в КГД разъяснили, какие покупки из-за рубежа требуют декларирования.