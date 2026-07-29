Какие покупки из-за рубежа требуют декларирования — разъяснения от КГД

В Комитете государственных доходов объяснили, какие товары считаются иностранными, как применяется лимит в 200 евро и кто может заниматься подачей декларации при заказах из-за рубежа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Покупки на зарубежных интернет-площадках и маркетплейсах внутри ЕАЭС оформляются по разным правилам. Так, например, товары, которые продаются на таких площадках, как Wildberries, Ozon и Kaspi.kz, не относятся к категории иностранных товаров, поскольку уже прошли необходимые таможенные процедуры.

— Wildberries, Ozon и Kaspi.kz осуществляют торговлю на территории ЕАЭС между государствами-членами союза. Товары, реализуемые на этих интернет-площадках, уже прошли таможенное оформление и не являются иностранными товарами, — сообщила главный эксперт Управления таможенной методологии Департамента методологии КГД МФ РК Мархабат Омарова.

Она также уточнила, что лимит беспошлинного ввоза в размере 200 евро применяется к одной посылке.

При заказах на зарубежных площадках, таких как Temu, AliExpress и iHerb, физические лица могут самостоятельно подать декларацию либо воспользоваться услугами компаний, оказывающих такую помощь.

— Физические лица вправе самостоятельно подать декларацию на товары электронной торговли, приобретенные на зарубежных интернет-площадках, а также воспользоваться услугами операторов электронной торговли по подаче такой декларации, — отметила Омарова.

Стоимость подобных услуг компании устанавливают самостоятельно. При этом, по имеющейся информации, большинство перевозчиков не взимают плату за оформление товаров, если их стоимость не превышает лимит беспошлинного ввоза.

В Министерстве национальной экономики РК разъяснили, как новые правила покупок товаров из зарубежных маркетплейсов скажутся на казахстанцах.