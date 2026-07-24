Каким может быть следующее решение Нацбанка РК по базовой ставке

По словам Тимура Сулейменова, принятое 24 июля решение снизить ставку не определяет дальнейшую траекторию базовой ставки.

— Мы не исключаем ни снижение, ни повышение, ни сохранение на прежнем уровне. Мы специально сказали, что сегодняшнее решение не предопределяет дальнейшую траекторию ставки. Было бы чересчур самонадеянно сейчас всему обществу и профессиональному сообществу говорить, что мы точно знаем, что ставка будет только вниз или только в вверх, — отметил он на брифинге в Нацбанке.

Фото: Национальный банк РК

Сулейменов пояснил, что решение будет зависеть от экономической ситуации и данных, которые поступят к следующему заседанию.

— Тем более, что следующее решение будет опорным, то есть оно будет базироваться на прогнозном раунде, где мы всю информацию по росту ВВП, по росту инфляции и финансовым секторам соберем и заново сделаем прогноз по всем этим ключевым показателям, — добавил глава Нацбанка.

24 июля Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,75%. Предыдущее решение по ставке приняли 5 июня. Тогда регулятор впервые с октября 2025 года смягчил денежно-кредитную политику, снизив ставку с 18% до 17%.

После июньского заседания Тимур Сулейменов заявил, что говорить о начале полноценного цикла снижения ставки пока рано. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и сохраняющихся рисков.

До 18% базовую ставку повышали в октябре 2025 года.