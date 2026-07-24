Каким может быть следующее решение Нацбанка РК по базовой ставке
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, какие варианты будет рассматривать регулятор при принятии следующего решения по базовой ставке, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Тимура Сулейменова, принятое 24 июля решение снизить ставку не определяет дальнейшую траекторию базовой ставки.
— Мы не исключаем ни снижение, ни повышение, ни сохранение на прежнем уровне. Мы специально сказали, что сегодняшнее решение не предопределяет дальнейшую траекторию ставки. Было бы чересчур самонадеянно сейчас всему обществу и профессиональному сообществу говорить, что мы точно знаем, что ставка будет только вниз или только в вверх, — отметил он на брифинге в Нацбанке.
Сулейменов пояснил, что решение будет зависеть от экономической ситуации и данных, которые поступят к следующему заседанию.
— Тем более, что следующее решение будет опорным, то есть оно будет базироваться на прогнозном раунде, где мы всю информацию по росту ВВП, по росту инфляции и финансовым секторам соберем и заново сделаем прогноз по всем этим ключевым показателям, — добавил глава Нацбанка.
24 июля Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,75%. Предыдущее решение по ставке приняли 5 июня. Тогда регулятор впервые с октября 2025 года смягчил денежно-кредитную политику, снизив ставку с 18% до 17%.
После июньского заседания Тимур Сулейменов заявил, что говорить о начале полноценного цикла снижения ставки пока рано. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и сохраняющихся рисков.
До 18% базовую ставку повышали в октябре 2025 года.