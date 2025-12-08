16:24, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год
Национальный Банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год, передает агентство Kazinform.
— В следующем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели, — говорится в сообщении Нацбанка.
В 2026 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:
- 23 января
- 6 марта
- 24 апреля
- 5 июня
- 24 июля
- 4 сентября
- 23 октября
- 4 декабря
Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18%.