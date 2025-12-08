РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:24, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год

    Национальный Банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год, передает агентство Kazinform.

    Нацбанк
    Фото: Нацбанк

    — В следующем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели, — говорится в сообщении Нацбанка.

    В 2026 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

    • 23 января
    • 6 марта
    • 24 апреля
    • 5 июня
    • 24 июля
    • 4 сентября
    • 23 октября
    • 4 декабря

    Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18%.

