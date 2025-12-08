Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год

— В следующем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели, — говорится в сообщении Нацбанка.