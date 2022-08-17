17 Августа 2022 12:30

Что изменит новый закон об интеллектуальной собственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне текущего года Глава государства подписал закон об усилении защиты интеллектуальной собственности. О том, какое влияние оказывает охрана интеллектуальной собственности на экономику страны, как развивается эта сфера и что изменится в сфере защиты авторских прав, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Почему развитость системы защиты интеллектуальной собственности так важна

Во всем мире политику по охране прав на интеллектуальную собственность осуществляют государственные органы. Во всех странах интеллектуальная собственность находится под контролем и монополией государства. Казахстан не является исключением, потому что высокоорганизованная патентная система – это высокие технологии, высокий уровень жизни общества и прочное положение на мировом рынке.

Сегодня в мире формируется экономика знаний, когда уже не природные ресурсы, а именно высокие технологии приносят процветание обществу и стране. Например, в Конституции США записано, что вывоз природного сырья и вовсе запрещен.

И если в ХХ веке интеллектуальная собственность рассматривалась преимущественно, как средство охраны технологий или новой продукции от копирования - то есть выполняла правовую функцию, то сегодня интеллектуальная собственность порождает совершенно новую конкурентную среду, в которой борьба идет за обладание исключительными правами на ноу-хау и изобретения.

А предоставление охраны интеллектуальной собственности стимулирует такие усилия, потому что конечный результат направлен на финансовую прибыль.

Борьба за обладание исключительными правами

В Казахстане государственную политику в сфере интеллектуальной собственности регулирует Министерство юстиции РК.

Объекты интеллектуальной собственности подлежат защите в Национальном институте интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК (Казпатент).

К основным функциям института относится проведение экспертизы заявок на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной собственности; регистрация и выдача охранных документов; ведение Государственных реестров интеллектуальной собственности, а также публикация информации в официальном бюллетене.

В институте можно защитить права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, общеизвестные товарные знаки и наименования мест происхождения товаров.

На сайте Национального института отдельно приведена Инструкция по работе с Государственными реестрами объектов промышленной собственности. А в 2018 году НПП «Атамекен» создал путеводитель по патентоведению.

Динамика защиты объектов интеллектуальной собственности в Казахстане

Согласно официальной статистике Национального института по состоянию на конец апреля 2017 года всего в Государственных реестрах объектов промышленной̆ собственности РК были зарегистрированы:

При этом, в последние 5 лет динамика показателей сложилась следующая:

Мы попросили заместителя директора РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК (НИИС) Абзала Естаева рассказать о том, как развивается сфера интеллектуальной собственности в Казахстане, исходя из данных таблицы, что представлена выше.

По первой графе - товарные знаки, как показывает статистика на протяжении 1992-2021 годов иностранными заявителями по национальной и международной процедурам было подано более 160 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, из них зарегистрировано более 94 тыс. За аналогичный период, национальными заявителями подано чуть больше 61 тыс. заявок, из которых регистрацию получили 37 535.

«Согласно данным за 7 месяцев 2021 года иностранными заявителями было подано 4359 заявок и за аналогичный период 2022 года всего 3462 заявки (снижение на -20,5%). При этом национальными заявителями за 7 месяцев 2021 года подано 2887 заявок и за такой же период 2022 года подана 2731 заявка на товарные знаки (снижение на -5,4%). В суммарном показателе по национальной и международной процедурам иностранными заявителями подается больше заявок на регистрацию товарных знаков в Республике Казахстан», - представил данные Абзал Естаев.

То есть увеличение количества зарегистрированных товарных знаков в Казахстане происходит больше за счет иностранных организаций, которые, приходя на рынок Казахстана, регистрируют свои товарные знаки, защищая свои интересы. Таким образом, увеличение этого показателя не отражает развитие интеллектуальной собственности в стране.

Основным же показателем развития института интеллектуальной собственности является количество патентов на изобретения. Согласно данным таблицы оно снижалось в течение последних пяти лет, с 778 в 2018 до 651 в 2021 году.

Также уменьшилось и количество выданных патентов на промышленные образцы и селекционные достижения.

«В период с 2015-2022 гг. всего было подано 1703 заявки на получение патента на промышленный образец, после проведения экспертиз и принятия решения о выдаче охранного документа было выдано 1514 патентов на промышленные образцы. Таким образом, среднее количество выдаваемых патентов на промышленные образцы составляет около 200 охранных документов ежегодно», - отметил Естаев.

По его словам, начиная с 2020 года количество выдаваемых патентов на промышленные образцы уменьшилось незначительно по сравнению с данными предшествующих лет.

Всего, начиная с момента образования национальной патентной системы в РК и по настоящее время было зарегистрировано 3457 охранных документов на промышленные образцы.

В отношении выданных патентов на селекционные достижения, как отметил Абзал Естаев, рост или снижение показателя зависит от количества заявок.

«За последние годы, наблюдается снижение показателей подачи заявок на селекционные достижения в среднем порядка на 20%. Показатели снижения подачи заявок на селекционные достижения соответственно сказываются и на выдаче патентов. Подача заявок на селекционные достижения в первую очередь исходит от самих заявителей, то есть в их заинтересованности в получении охраны, не исключая вопросы, связанные с финансированием», - пояснил зам директора Казпатента.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июля 1999 года N 422-I «Об охране селекционных достижений» патент выдается на селекционное достижение, которое обладает новизной, отличностью от других, однородностью и стабильностью.

То есть, немаловажным фактором для подачи заявок на селекционные достижения можно назвать и специфичность данного объекта, поскольку на выведение нового сорта растения или породы животных уходят долгие годы.

По словам заместителя директора Института Естаева, на изменения в показателях в последние годы повлияли ограничения пандемии COVID-19.

«Тенденция снижения подаваемых заявок на объекты промышленной собственности и как следствие выдача охранных документов на товарные знаки, промышленные образцы, селекционные достижения приходится на период пандемии COVID-19, которая возникла не локально, а во всем мире, и как следствие привела к снижению уровня производства и выпуска продукции. Несмотря на продолжающуюся пандемию, количество выдаваемых охранных документов снизилось ориентировочно на 10%», - отметил Абзал Естаев.

По его мнению, это говорит о том, что интерес заявителей сохраняется в получении охраны и защиты на свои объекты интеллектуальной собственности, что подтверждается небольшими колебаниями в количестве подаваемых заявок и выдаваемых охранных документов в Республике Казахстан.

Теперь рассмотрим какие показатели выросли.

Из данных таблицы, выросло количество патентов на полезную модель. Однако полезная модель - это рацпредложение и не является изобретением. Например, в патентном законодательстве США полезная модель и вовсе отсутствует.

Растет в геометрической прогрессии количество выданных свидетельств на произведения, охраняемые авторским правом.

В 2018 году система выдачи авторского права была автоматизирована.

«Электронная подача заявок в целом позволила упростить процедуры получения свидетельств на объекты авторского права. Например, для программ ЭВМ, баз данных, аудиовизуальных и музыкальных произведений. Сегодня для программ ЭВМ и баз данных достаточно исходных кодов, тогда как ранее требовалось декомпилирование программы и баз данных. Аудиовизульные и музыкальные произведения ранее отправлялись на дисках и кассетах, тогда как при действующем формате достаточно загрузить файлы в личном кабинете», - рассказал замдиректора Казпатент.

По его мнению, рост заявок обусловлен положительным влиянием цифровизации, как на систему управления бизнес-процессов, так и финансовую составляющую услугополучателей и услугодателей.

Как стимулируется рост объектов интеллектуальной собственности

Стимулирование создания и использования объектов интеллектуальной деятельности являетсянеотъемлемой составляющей успеха инновационной деятельности любого государства.

А содействие созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности особенно важно для обеспечения технического прогресса и развития конкурентоспособной экономики государства в целом.

Стимулирование же зависит от государственной политики формирования инновационной среды путем посредством законодательных и нормативно-правовых механизмов.

Международный опыт демонстрирует различные эффективные механизмы создания благоприятной среды для развития инноваций.

Из-за специфики научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также неопределенности результатов проектов и сроков окупаемости вложений, высоких рисков, частные компании зачастую неохотно финансируют НИОКР, поэтому чаще всего создание благоприятной̆ инновационной среды регулируется на государственном уровне.

Наиболее распространенными мерами государственного стимулирования являются: налоговые льготы (специальные налоговые режимы, налоговые каникулы, предоставление налогового кредита); ускоренная амортизация основных средств НИОКР (включая нематериальные активы); льготное кредитование и предоставление грантов.

За последние 2 года финансирование науки в Казахстане, согласно поручению президента, увеличилось почти вдвое. Благодаря этому, проведение конкурсов на грантовое финансирование научных исследований, которые являются основным источником оплаты труда научных сотрудников, было расширено. Кроме того, только в последние 2 года зарплата ученых была включена в базовое финансирование. Ученые стали получать стабильную заработную плату.

Однако 2 года – это еще маленький срок. Поэтому ожидать мгновенного отражения увеличения финансирования науки и резкого роста количества новых изобретений не имеет смысла.

Какие изменения предусмотрены в новом законе

Как мы уже отметили ранее, государство стимулирует создание и использование объектов интеллектуальной собственности посредством законодательных и нормативно-правовых механизмов.

20 июня Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений законодательство в об интеллектуальной собственности.

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил, что в новом законе предусмотрены меры усиления защиты прав интеллектуальной собственности и объектов промышленной собственности. Также национальное законодательство приводится в соответствие с положениями международных норм и практик в области защиты прав интеллектуальной собственности.

Заместитель директора Казпатента Абзал Естаев рассказал, какие новшества были введены в системуновым законом. Так, внедрен новый̆ объект «географическое указание» ГУ; введена «оппозиционная» система по товарным знакам, ГУ и наименованиям места происхождения товаров НМПТ, а также внесены дополнения по предоставлению краткосрочной охраны незарегистрированным промышленным образцам.

Географическое указание

Указания источника происхождения товара имеют две формы охраны: ГУ и НМПТ. Действующее законодательство позволяет иностранным заявителям использовать обе формы, тогда как национальные заявители до введения в силу закона могли получить охрану обозначения, связанную с ГУ только в форме НМПТ.

ГУ - обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной̆ степени связаны с его географическим происхождением. На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик.

При этом для получения охраны обозначения в качестве НМПТ необходимо что бы все стадии производства товара осуществлялись на одной̆ территории.

«Введение ГУ как самостоятельного объекта интеллектуальной собственности соответствует международной практике, позволит расширить возможности товаропроизводителей на территории РК, и полагаем, что будет иметь положительное влияние на развитие национального брендирования в целом», - отметил Естаев.

Оппозиционная система

Введение оппозиционной системы предоставляет возможность третьим лицам возражать против регистрации товарного знака в период проведения экспертизы заявки.

Процедура оппозиции тесно связана с процедурой регистрации - она является частью экспертизы.

Закон предусматривает процедуру подачи мотивированного возражения до регистрации товарного знака в государственном реестре.

До принятия закона подать возражение можно было после регистрации товарного знака и публикации сведений о регистрации (пострегистрационная оппозиционная система).

Таким образом, заинтересованные лица теряли временные, финансовые и трудовые ресурсы для обжалования уже принятых решений экспертной̆ организации в Апелляционном совете и судах. А потеря времени влечет негативные последствия в виде убытков и т.д.

Кроме того, любому третьему лицу «оппозиционная» система даст возможность участвовать в регистрации прав. Экспертная организация будет обязана принять во внимание возражение при несогласии с регистрацией̆ того или иного товарного знака.

Краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов

Введение краткосрочной охраны в отношении незарегистрированных промышленных образцов (не более 3-х лет с даты введения в оборот на территории РК) осуществляется в целях защиты правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий.

Промышленный образец, соответствующий требованиям новизны и оригинальности, может охраняться без регистрации и выдачи охранного документа в течение периода, равного трем годам с даты, когда промышленный образец впервые был обнародован (раскрыт) в Республике Казахстан.

«Данное изменение предоставит дизайнерам, творческим людям возможность выбора регистрировать свой объект для долгосрочной охраны или обнародовать его для краткосрочной защиты», - пояснил спикер.

Защита прав на незарегистрированные промышленные образцы будет осуществляться в судебном порядке.

Кадровый вопрос в сфере интеллектуальной собственности – ключевой вопрос

В тоже время в Сенате Парламента отметили, что принятый закон направлен на совершенствование института патентных поверенных, представляющих интересы заявителей и правообладателей в уполномоченном органе, экспертной организации и судах.

По мнению экспертов, совершенствование в этом вопросе очень актуально, поскольку опытность и экспертность кадров, от которых зависит умение защитить объекты интеллектуальной собственности играет ключевую роль в этой сфере.

В Казахстане не существует отдельного института подготовки кадров в области интеллектуальной собственности.В основном в сфере работали и продолжают работать юристы. Такой специальности как профессиональные патентоведы не было изначально.

По мнению международных экспертов, отсутствие отдельного института подготовки кадров в области интеллектуальной собственности может нанести огромный ущерб стране. Поскольку если, например, иностранные компании, которые, как правило более опытны в сфере защиты интеллектуальной собственности, оформляют права ИС на себя, а патент действует 20 лет, то и прибыль от прав на технологии остается за ними, что уже имело место быть.

Это и есть борьба за обладание исключительными правами, ключевую роль в которой играет уровень подготовленности и профессионализма национальных кадров.

В международной практике, в такой важной для государства области человеческой деятельности работают не просто юристы, а высококвалифицированные профессионалы. При этом профессионалы в области интеллектуальной собственности должны быть во всех областных департаментах интеллектуальной собственности, областных технопарках и торгово-промышленных палатах, именно они должны осуществлять и координировать всю работу в области охраны прав на интеллектуальную собственность.

В государственной «Программе развития патентной системы Республики Казахстан на 2007-2011г.» п .7 «Кадровое обеспечение» создание Академии интеллектуальной собственности было указано среди наиболее важных мероприятий.

«Среди наиболее важных мероприятий, которые предстоит осуществить, необходимо выделить создание Академии интеллектуальной собственности, включающей учебно-методический центр и межвузовскую кафедру с правом открытия магистратуры и аспирантуры по вопросам интеллектуальной собственности, с развитием ее в региональный образовательный центр», - говорится в программе.

Однако программа была завершена в 2011 году, но на сегодня Академия так и не была создана.

Заместитель директора НИИС Абзал Естаев рассказал, как сегодня готовятся патентные поверенные, кто может занимать эту должность и какие кадры работают в этой сфере на сегодняшний день.

Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица осуществляют свои права заявителя, патентообладателя, а также права заинтересованного лица в уполномоченном органе и его организациях через патентных поверенных.

Патентные поверенные - это граждане Республики Казахстан, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом и экспертной организацией.

Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин РК, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование и трудовой стаж не менее четырех лет, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

Регистрация в реестре патентных поверенных осуществляется при прохождении кандидатом аттестации, подтверждаемой выданным свидетельством патентного поверенного.

А аттестация кандидатов в патентные поверенные осуществляется в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности.

«Кроме того, принятым в июне Законом включены положения в отраслевые законы, предусматривающие право патентного поверенного состоять в палате патентных поверенных, а также проходить там стажировку сроком не менее одного года. Также Закон дополнен основанием для исключения из реестра патентных поверенных и аннулирования свидетельства по решению аттестационной комиссии по результатам рассмотрения жалоб физических и (или) юридических лиц, а также представления палаты патентных поверенных», - рассказал Абзал Естаев.

Однако знание одного лишь национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности недостаточно. Поэтому, по его словам, работа по повышению уровня профессионализма, знаний и осведомленности в сфере интеллектуальной собственности, является одним из немаловажных направлений института.

«Казпатент на регулярной основе проводит обучающие мероприятия, такие как: вебинары, семинары на базе Казпатента и с выездом в регионы, конференции, круглые столы для работников ВУЗов, научных институтов, бизнес сообществ и представителей креативной индустрии», - проинформировал спикер.

Кроме того, сотрудники Казпатента на постоянной основе работают над повышением своей квалификации в сфере интеллектуальной собственности по программам: стипендии «Bolashaq» степень магистра – 4 человека, стажировка в King's College London, Великобритания - окончили – 3 человека, обучаются с мая 2022 года – 7 человек. В академии Всемирной организации интеллектуальной собственности ВОИС - получено более 300 сертификатов, обучаются 22 человека.

Зарубежное образование. Профессиональная переподготовка в РГАИС – 15 человек, юридическая Академия Одессы – 3 человека. Три сотрудника Казпатента имеют степени кандидатов и доктора наук.

«Кроме того, с 18 по 29 июля 2022 года Казпатент впервые провел на своей площадке Летнюю школу ВОИС. Школа проходила в онлайн формате. Количество слушателей составило более 60 человек, в их число вошли представители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Болгарии», - сообщил спикер.

Отметим, 12 июля 2022 года Премьер-Министром Республики Казахстан утверждена «Дорожная карта по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности на 2022-2024 годы», направленная на получение следующих результатов: усиление координации между государственными органами по охране и защите прав ИС, расширение международного сотрудничества, повышение квалификации судей и экспертов в сфере ИС, повышение осведомленности населения по вопросам ИС, автоматизация бизнес-процессов в сфере ИС, увеличение инновационной активности среди населения и совершенствование национального законодательства.





Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев выразил надежду на то, что новые поправки по усилению защиты интеллектуальной собственности в закон будут способствовать развитию рынка интеллектуальной собственности и обеспечению прав граждан страны.





Проблема отсутствия института подготовки профессиональных кадров сложная, однако ее необходимо решать. В настоящее время в стране идет работа по реализации Концепции развития креативных индустрий на 2021 -2025 годы. И результат может принести только экономика крепко «завязанная» на генерацию идей, специализирующихся на креативе, на производстве концепций и идей – то есть на интеллектуальной собственности и при этом, умеющая эти идеи не только разработать, но и защитить.