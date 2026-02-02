Что изменилось при регистрации юридических лиц в Казахстане

Поправки изменяют формы заявлений для:

субъектов малого и среднего предпринимательства;

юридических лиц, филиалов и представительств;

хозяйственных товариществ, акционерных обществ и производственных кооперативов, действующих на основании типового устава.

Также обновлены формы для перерегистрации таких юридических лиц и их филиалов. Теперь при регистрации нужно указывать более подробные сведения о бенефициарных владельцах: идентификационный номер иностранного лица в стране резидентства, дату рождения, место проживания, долю участия в уставном капитале или размер акций.

Отметим, что в Казахстане изменились правила субсидирования предпринимательства.