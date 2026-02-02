15:51, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Что изменилось при регистрации юридических лиц в Казахстане
Министерство юстиции РК обновило правила регистрации юридических лиц и учета их филиалов и представительств. Соответствующий приказ от 23 января 2026 года вступит в силу 10 февраля, передает агентство Kazinform.
Поправки изменяют формы заявлений для:
- субъектов малого и среднего предпринимательства;
- юридических лиц, филиалов и представительств;
- хозяйственных товариществ, акционерных обществ и производственных кооперативов, действующих на основании типового устава.
Также обновлены формы для перерегистрации таких юридических лиц и их филиалов. Теперь при регистрации нужно указывать более подробные сведения о бенефициарных владельцах: идентификационный номер иностранного лица в стране резидентства, дату рождения, место проживания, долю участия в уставном капитале или размер акций.
Отметим, что в Казахстане изменились правила субсидирования предпринимательства.