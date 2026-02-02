РУ
    15:51, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Что изменилось при регистрации юридических лиц в Казахстане

    Министерство юстиции РК обновило правила регистрации юридических лиц и учета их филиалов и представительств. Соответствующий приказ от 23 января 2026 года вступит в силу 10 февраля, передает агентство Kazinform.

    Нацпроект, предприниматели, юрлица
    Фото: Kazinform

    Поправки изменяют формы заявлений для:

    • субъектов малого и среднего предпринимательства; 
    • юридических лиц, филиалов и представительств; 
    • хозяйственных товариществ, акционерных обществ и производственных кооперативов, действующих на основании типового устава.

    Также обновлены формы для перерегистрации таких юридических лиц и их филиалов. Теперь при регистрации нужно указывать более подробные сведения о бенефициарных владельцах: идентификационный номер иностранного лица в стране резидентства, дату рождения, место проживания, долю участия в уставном капитале или размер акций.

    Отметим, что в Казахстане изменились правила субсидирования предпринимательства.

