Правила субсидирования предпринимательства изменились в Казахстане

Указано, что субсидирование осуществляется за счет средств местного или республиканского бюджета.

Средства, предусмотренные для субсидирования за счет республиканского бюджета, перечисляются уполномоченным органом в финансовое агентство на основе заключаемого договора на перечисление на специальный счет финансового агентства.

Средства, предусмотренные для субсидирования за счет местного бюджета, перечисляются региональным координатором на специальный счет финансового агентства на основе заключаемого договора на перечисление средств для субсидирования.

Финансовый институт открывает финансовому агентству текущий счет для перечисления сумм субсидий.

При этом финансовые институты, не имеющие права открытия и ведения банковских счетов юридических лиц, по согласованию с финансовым агентством определяют банк-платежный агент, в котором финансовый институт откроет текущий счет для перечисления субсидий.

Уполномоченный орган оплачивает за предоставление услуг за счет средств республиканского бюджета финансовому агентству на основании заключаемого с ним договора.

Субсидирование не осуществляется по предпринимателям:

проекты которых направлены на выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и выпуск спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в качестве лекарственного средства;

планирующим реализовать проект в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров;

50% и более акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании;

форма собственности которых оформлена как частное учреждение;

осуществившим или планирующим осуществить продажу/дарение/передачу в доверительное управление/аренду/безвозмездное пользование актива лицу, у которого он был приобретен за счет кредита, в том числе совершающему или планирующему в будущем реорганизацию предприятия предпринимателя в форме присоединения к данному лицу или слияния с данным лицом (при выявлении в ходе мониторинга проектов, указанных в настоящем подпункте случаев, субсидирование прекращается и возврату подлежат ранее выплаченные субсидии);

прекратившим или приостановившим деятельность как субъект частного предпринимательства (проверка статуса деятельности субъекта предпринимательства осуществляется на портале eSalyk);

по которым информационной системой первого уровня выявлены ограничительные критерии.

Также внедряется двухуровневая система мониторинга мер господдержки:

первый уровень — регистраторская информационная система, интегрированная с информационными системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок предпринимателей, где посредством постформатно-логического контроля осуществляется проверка соответствия предпринимателей условиям отсутствия в отношении них ограничительных критериев;

второй — отраслевые государственные или негосударственные информационные системы, посредством которых осуществляются прием заявок от предпринимателей мер государственной поддержки, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Предприниматели дают согласие на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором.

При поступлении заявок предпринимателей в систему второго уровня система второго уровня направляет в систему первого уровня запрос на проверку соответствия предпринимателя условиям отсутствия в отношении него ограничительных критериев.

Система первого уровня предоставляет ответ с результатом проверки соответствия предпринимателя условиям отсутствия в отношении него ограничительных критериев.

Заявка подлежит дальнейшей обработке при получении ответа об отсутствии ограничительных критериев.

Сведения, указанные в заявке, и статусы обработки заявки подлежат передаче системой второго уровня в систему первого уровня.

Постановление вводится в действие с 27 января 2026 года.

