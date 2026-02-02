Что делать, если затопили соседи и чей газон под окнами: советы жильцам городов

Это общее, а вот то — только ваше

В ходе взаимоотношений с соседями и с домоуправлением проживающие в многоквартирном доме нередко задаются вопросом: что является личным, а что — общим с соседями имуществом.

Ответ на данный вопрос имеется в Законе Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

— Общее имущество объекта кондоминиума — части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, — говорится в документе.

Все достаточно просто и понятно. А вот когда дело касается инженерных сетей — труб горячей и холодной воды, канализации, отопления, подачи газа и электропроводки, то здесь все сложнее.

В Законе написано, что к общедомовым инженерным системам относятся системы, находящиеся в многоквартирном жилом доме за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки и обслуживающие две (два) и более квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок.

Но, как оказалось, есть свои нюансы, о которых в ответе на официальный запрос Kazinform рассказали в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

Итак, общедомовыми инженерными сетями являются системы:

холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, внутреннего противопожарного водопровода до первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также оборудования, расположенного на этих сетях;

отопления, состоящие из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, общедомовых приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях, до первого отключающего устройства в квартире, нежилом помещении;

водоотведения, состоящие из стояков, канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях, до первых стыковых соединений в квартире, нежилом помещении;

электроснабжения, состоящие из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, общедомовых приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, грузовых и пассажирских лифтов (подъемников), сетей (кабелей) от внешней границы, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях, до индивидуальных приборов учета электрической энергии;

газоснабжения, состоящие из газопроводов, проложенных от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или точки присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на ответвлениях к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (или) групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для подачи газа в один многоквартирный жилой дом, технических устройств на газопроводах, в том числе регулирующей и предохранительной арматуры, системы контроля загазованности помещений, приборов учета газа;

мусороудаления, кондиционирования, терморегуляции и вакуумирования, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях, до первого отключающего устройства в квартире, нежилом помещении;

слаботочные инженерные системы, состоящие из устройств сигнализации загазованности, задымления и затопления, систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования многоквартирного жилого дома (домофонные системы и оборудование, видеонаблюдение), систем по оказанию услуг телефонной связи, телевидения и интернета, за исключением оборудования, расположенного в квартире, нежилом помещении, кладовке.

Сосед не пускает проверить стояк: кто прав

Если ваш сосед не хочет пускать вас, своих соседей, к себе в квартиру для проверки состояния стояка и других систем, относящихся к общему имуществу, но находящихся в его квартире, то ему следует напомнить о статье 38 Закона, по которой он обязан допустить собственников соседних квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, членов совета дома, председателя объединения собственников имущества или представителей субъекта управления объектом кондоминиума в случае необходимости проверки состояния, ремонта или замены общего имущества объекта кондоминиума, расположенного в квартире, нежилом помещении, парковочном месте, кладовке.

При этом, конечно, визитеры должны, также согласно закону, уведомить соседа — хозяина или арендатора, о своем визите.

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana Pro

А что, если авария

В аварийных случаях или при иных чрезвычайных ситуациях, создающих угрозу здоровью или жизни человека, доступ к общему имуществу должен быть разрешен и без заблаговременного уведомления собственника.

В целях локализации и ликвидации аварийного случая председатель объединения собственников имущества или представитель субъекта управления объектом кондоминиума имеет право отключить доступ к общедомовым инженерным системам и (или) коммунальным услугам до момента локализации и (или) ликвидации аварийного случая или иной чрезвычайной ситуации.

При этом демонтаж конструкций, ограничивающих доступ к общему имуществу объекта кондоминиума, расположенному в квартире, нежилом помещении, парковочном месте, кладовке, производится собственником квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки незамедлительно, самостоятельно и за свой счет.

Нужно ли специальное образование, чтобы возгалавить ОСИ

Согласно закону, председатель объединения собственников имущества избирается на собрании из числа собственников квартир, нежилых помещений сроком на три года и является членом совета дома.

В качестве председателя объединения собственников имущества могут быть избраны члены семьи собственника квартиры, нежилого помещения (супруг (супруга), совместные или одного из супругов дети (в том числе усыновленные (удочеренные), родители и родители супруга (супруги), семьи детей, постоянно проживающие с собственником квартиры, нежилого помещения.

— Таким образом, согласно законодательству, председатель избирается из числа собственников имущества (или члены семьи собственника (постоянно проживающие), при этом иные требования в том числе к образованию или квалификации, законом не предусмотрены, — отметили в Комитете.

Отчет о расходовании средств председатель ОСИ должен предоставлять жильцам ежемесячно и ежегодно по утвержденному законодательно образцу.

Кто деревья и траву польет под окнами?

При государственной регистрации объекта кондоминиума заказчик (застройщик) обязан включить в состав общего имущества объекта кондоминиума все имущество (включая паркинг при наличии), предусмотренное проектно-сметной документацией (далее — ПСД) многоквартирного жилого дома.

В случае со вторичным жильем нужно проверить документы: если придомовая территория, включая участки, на которые выходят двери нежилых помещений входит согласно ПСД в общее имущество объекта кондоминиума, является общим имуществом объекта кондоминиума и именно ОСИ обязано обеспечивать её содержание (уборку, очистку снега, санитарное обслуживание) за счет общих эксплуатационных взносов всех собственников, включая владельцев нежилых помещений.

Сюда будут входить сдедующие работы: обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума (озеленение (посадка, уход, снос, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши).