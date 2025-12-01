РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:35, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Что даст Алматы объединение курортов «Шымбулак» и «Ой-Қарағай»

    Объединение курортов «Шымбулак» и «Ой-Қарағай» единой сетью канатных дорог позволит существенно увеличить туристический поток, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Как сообщил аким города Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, основной проблемой развития туризма остается ограниченность инфраструктуры.

    По его словам, среднедневная посещаемость Алматинского горного кластера значительно превышает его пропускную способность. В 2025 году национальный парк Иле-Алатау принял 901 тыс. туристов, курорт «Шымбулак» — 1,1 млн человек. В выходные и праздники число гостей достигает до 15 тыс. в сутки, что приводит к перегрузке трасс, канатных дорог и снижению качества обслуживания.

    — Для решения этих проблем реализуется проект по развитию Алматинского горного кластера, объединяющий курорты «Шымбулак» и «Ой-Қарағай» сетью канатных дорог. Ожидается увеличение числа иностранных туристов до одного миллиона человек, а ежегодный вклад в экономику города составит 300 млрд тенге, — отметил Дархан Сатыбалды.

    Параллельно ведется реконструкция международного аэропорта Алматы с объемом инвестиций 362 млн долларов, что позволит увеличить его пропускную способность до 19 млн пассажиров в год. Кроме того, в городе реализуется 25 проектов по строительству гостиниц на 3 664 номера.

    Ранее заместитель акима Алматы Олжас Смагулов представил планы по развитию Алматинского горного кластера. 

    Также Олжас Смагулов ответил на опасения экологов и активистов относительно возможного негативного влияния проекта Алматинского горного кластера на экосистему гор. 

    Напомним, что в мае этого года Премьер-министру Олжасу Бектенову представили подходы по развитию Алматинского горного кластера. О перспективах проекта и его экологической составляющей, читайте по ссылке

