Что даст Алматы объединение курортов «Шымбулак» и «Ой-Қарағай»

Как сообщил аким города Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, основной проблемой развития туризма остается ограниченность инфраструктуры.

По его словам, среднедневная посещаемость Алматинского горного кластера значительно превышает его пропускную способность. В 2025 году национальный парк Иле-Алатау принял 901 тыс. туристов, курорт «Шымбулак» — 1,1 млн человек. В выходные и праздники число гостей достигает до 15 тыс. в сутки, что приводит к перегрузке трасс, канатных дорог и снижению качества обслуживания.

— Для решения этих проблем реализуется проект по развитию Алматинского горного кластера, объединяющий курорты «Шымбулак» и «Ой-Қарағай» сетью канатных дорог. Ожидается увеличение числа иностранных туристов до одного миллиона человек, а ежегодный вклад в экономику города составит 300 млрд тенге, — отметил Дархан Сатыбалды.

Параллельно ведется реконструкция международного аэропорта Алматы с объемом инвестиций 362 млн долларов, что позволит увеличить его пропускную способность до 19 млн пассажиров в год. Кроме того, в городе реализуется 25 проектов по строительству гостиниц на 3 664 номера.

