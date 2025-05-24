Горный кластер в Алматы: компромисс между экологией и развитием туризма

Туризм – новая нефть Казахстана

Развитие туризма создает альтернативу углеводородной экономике, оказывающей катастрофическое давление на экологию. Именно поэтому Казахстан делает ставку на стратегию «зеленого перехода», идет диверсификация экономики, опережающими темпами внедряется альтернативная энергетика.

В этом ключе туризм может стать новой нефтью Казахстана. Главное, чтобы и туристическая инфраструктура соответствовала требованиям «зеленого роста».

Здесь, наверное, стоит упомянуть историю, которая развернулась вокруг строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» около десяти лет назад. Неплохая, в общем-то, идея, призванная расширить туристические возможности Алматы, была реализована из рук вон плохо и стала притчей во языцех.

Все началось в декабре 2014 года, когда постановлением Правительства территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка были исключены из состава особо охраняемых природных территорий. Их перевели в категорию земель запаса для реализации упомянутого проекта.

Фото: Visit Almaty

Инициатива была принята в штыки. Проект «буксовал» по самым разным причинам. Свою лепту внесли экологические активисты. Они же бились все последующие годы с теми, кто систематически убивал природу «Кок-Жайлау», разводя костры, ломая деревья, оставляя после пикников кучи мусора.

Таких примеров, к сожалению, немало, когда на фоне уникальной природы можно увидеть отравленные ее «любителями» территории. Поэтому «зеленый переход» нужен не только в экономике, но и в сфере воспитания и культуры, чему в немалой степени способствует запущенный Президентом проект «Таза Қазақстан».

В октябре 2019 года реализацию проекта по «Кок-Жайлау» приостановили. Позже этим землям вернули статус особо охраняемых территорий. Инициатива была признана нецелесообразной.

Впрочем, нельзя того же сказать о самой идее развития туризма. Мировой опыт показывает, что это один из важнейших драйверов развития. Вопрос только в том, насколько грамотно будут вписаны экономические аспекты в экологическую повестку дня.

Так почему же туризм, в том числе горнолыжный, так важен для Казахстана? Здесь надо понимать, что доходы от углеводородов формируют львиную долю республиканского бюджета. А мы хотим уйти от сырьевой экономики. Между тем туризм – не менее важный источник валюты. В особенности, если говорить о горном кластере. Один горнолыжный турист приносит в экономику в семь раз больше пляжного: 350 долларов против 50. Добавьте сюда, что каждый доллар ски-пасса (электронный пропуск для пользователей горнолыжного курорта) генерирует 15,5 долларов побочных доходов. Именно поэтому развитые горнолыжные курорты зарабатывают не только на инфраструктуре, но и на разветвленной экосистеме малого и среднего бизнеса.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Кластерный подход

На расширенном заседании Правительства в январе этого года Президент поставил задачу усилить работу по развитию туристического потенциала нашей страны, отметив, что в этом направлении мы отстаем, и результаты работы неважные.

- Привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов. Нельзя идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, - подчеркнул Глава государства.

В этом ключе есть три приоритетных направления: Щучинско-Боровская и Мангистауская курортные зоны, а также Алматинскй горный кластер.

Ознакомившись с проектом горного кластера, Премьер-министр отметил, что сегодня сектор туризма и путешествий вносит более 10% в мировой ВВП, в денежном выражении это свыше 11 трлн долларов США. Каждое четвертое новое рабочее место в мире, а это более 300 млн человек, создается в этой сфере.

Фото: пресс-служба Премьер-министра

- Казахстан заинтересован в том, чтобы стать одной из достойных туристических дестинаций. Тем более у нас есть огромное преимущество – это наши горы. Все мировые эксперты отмечают, что Алматинские горы – одни из лучших в мире. Поэтому мы намерены принять в ближайшие годы меры по строительству высокогорного курорта мирового класса. Сейчас были презентованы планы. Мастер-план предусматривает развитие Алматинского горного кластера с востока на запад, начиная от Талгара до Каскелена. И в целом потенциал этих гор позволяет нам построить до 700 км горнолыжных трасс, – отметил Олжас Бектенов.

Государство, по его словам, возьмет на себя затраты по строительству инфраструктуры: это транспортная, горнолыжная инфраструктура, дороги, коммуникации. Затем на готовую инфраструктуру в обязательном порядке придут бизнес и инвестиции.

Заметим, что идея горного кластера в Алматы актуальна как никогда. Здесь мы действительно отстали, и очень сильно. Существующих возможностей не хватает даже для спортсменов.

В рамках презентации планов по развитию горного туризма генеральный секретарь Национальной лыжной ассоциации РК Аскар Валиев отметил высокую загрузку действующих горнолыжных курортов, в частности Шымбулака, что ограничивает возможности для профессиональной подготовки спортсменов.

Фото: пресс-служба Премьер-Министра

- Отдельного внимания заслуживает проект по Кок-Жайляу. Он основан на принципах экологического устойчивого развития, грамотном использовании природных ресурсов. Весь мир сегодня движется в этом направлении. После прошлого обсуждения проект «Кок-Жайляу» был приостановлен, но тем не менее мы знаем, что во всем мире, особенно в нашем регионе, идет большое развитие. Наступило время решительных действий. Давайте этим займемся: соединим горные курорты Шымбулак и Ой-Қарағай, разовьем все эти небольшие курорты, которые находятся между ними. Будем развивать Алматинский горный кластер и в том числе проект «Кок-Жайляу», — отметил Аскар Валиев.

Давно прошли те времена, когда зарубежных туристов зазывали на «Шымбулак» таким конкурентным преимуществом как отсутствие очередей. Сегодня горнолыжный курорт уже не способен «переварить» туристические потоки в пиковые нагрузки. В прошлом году его посетил 1,4 млн человек, а вместе с курортом «Ой-Қарагай» это в общей сложности 2 млн туристов.

Видя это, наши соседи – Узбекистан и Кыргызстан – инвестируют миллионы долларов в развитие горнолыжных курортов, стремясь перехватить туристические потоки. Узбекистан строит восемь горнолыжных курортов, Кыргызстан вывел из состава особо охраняемых территорий 16,5 тыс. га земель под новый горнолыжный проект. А ведь именно Казахстан имел самые лучшие стартовые условия в этой сфере. «Шымбулак» был широко известен в странах СНГ и государствах бывшего соцлагеря.

Фото: Kazinform

Увы, сегодня у нас нет форы, а значит действовать необходимо оперативно, не откладывая решение вопросов в долгий ящик. При этом соблюдая все экологические нормы и внедряя лучшие мировые практики. Что в этом контексте можно сказать о горном кластере?

Во-первых, статус особо охраняемых природных территорий не меняется. Для размещения инфраструктуры будут использованы лишь зоны ограниченной хозяйственной активности, где туристическая инфраструктура разрешена законом. Это гарантирует, что земля останется в публичной собственности, а контроль над природой – в руках государства.

Во-вторых, проект будет опираться на международные стандарты и экологические аспекты. Новый подход основан на устойчивом развитии – это минимальное вмешательство в ландшафт. Например, в Австрии и Швейцарии крупные курорты работают в национальных парках с сохранением биоразнообразия. Добавим, что в рамках проекта планируется проведение независимых аудитов с участием международных экспертов. Канатные линии будут бесшумны и запитаны от источников «зеленой» энергетики, а движение в долине планируется на электробусах.

В-третьих, туристические сборы будут оставаться в бюджете нацпарка. А это позволит наладить патрулирование, противопожарные работы и уборку мусора.

Фото: пресс-служба Премьер-министра

Если же говорить об экономическом эффекте, экспертами подсчитано, что новый кластер способен дать прибавку в размере 0,8 процентных пунктов к ВВП ежегодно и дать бюджету десятки миллиардов тенге в виде налогов.

Кроме того, он позволит привлечь более 7 млн туристов в год и создать свыше 10 тысяч рабочих мест. Расширение курорта потребует инструкторов, гидов, рестораторов, представителей многих других специальностей. В орбиту курорта вовлекут малый и средний бизнес. Это будет всесезонный курорт с премиальной инфраструктурой, а значит люди смогут работать круглый год.

Не менее важный аспект – сроки реализации проекта. Объединение существующей инфраструктуры в единую сеть и расширение кластера позволяет сократить время строительства на 2-3 года.

Словом, мы еще не отстали в погоне за туристом. У нас есть все шансы стать новой Швейцарией в сфере горнолыжного туризма.

Это важно и с точки зрения экологии. Ведь более разумно диверсифицировать экономику именно таким образом, когда на бюджет работают не только вредные добывающие и перерабатывающие производства, но и тысячи новых специалистов сферы услуг.

Реализацией горного кластера и его развитием займется уже новый аким Алматы, которого назначат завтра.