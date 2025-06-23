Что будут обсуждать страны НАТО на саммите в Гааге

Кто участвует?

В саммите планируется участие 32 глав государств НАТО, а также лидеров стран-партнеров военного блока и Европейского союза — около 45 глав государств/правительств, 45 министров иностранных дел и 45 министров обороны. Всего ожидается около 6 тысяч делегатов и 2 тысяч журналистов. Среди известных лидеров - президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Саммит станет первым крупным мероприятием для нового Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который будет приветствовать гостей мероприятия в родных Нидерландах.

Главный вопрос повестки дня

Главным вопросом текущего саммита станет увеличение расходов на оборону участников НАТО. Странам альянса предложено увеличить расходы до 5% от своих ВВП: 3,5% на основную оборону + 1,5% на безопасность/киберинфраструктуру.

Дональд Трамп полностью поддерживает данное предложение, хотя и утверждает, что сами Штаты не будут соответствовать всем 5%. По американскому видению, члены НАТО должны теперь сами наращивать обороноспособность и не рассчитывать полностью на обеспечение безопасности за счет Соединенных Штатов Америки.

Тем не менее, не все государства военного блока готовы довести затраты до 5% от своего ВВП. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна выступает против повышения, считая его «необоснованным», и стремится к гибкости расходов. Действительно не все государства НАТО смогут достичь безболезненно повышение расходов, учитывая сложную экономическую ситуацию в мире.

В 2024 году двадцать три из тридцати двух членов НАТО достигли цели, поставленной еще в 2014 году, по расходованию 2% ВВП на оборону. Хотя большинство европейских союзников по НАТО согласны с тем, что в их интересах существенно увеличить взносы, цель Трампа в 5% показалась многим союзникам произвольной и нереалистичной и, таким образом, потребовала размышлений со стороны должностных лиц НАТО о том, как рационализировать это обязательство.

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По словам Марка Рютте, цель состоит в том, чтобы союзники по НАТО, кроме США обеспечили 70% всех возможностей организации к 2032 году, по сравнению с 56% в настоящее время. Чтобы добиться этого, Генсек НАТО планирует разделить 5% на две части: 3,5% — прямые расходы на оборону, определяемые по тем же строгим критериям, что и обещание Уэльского саммита о 2%, а оставшиеся 1,5% — косвенные расходы на оборону для обеспечения устойчивости (например, защиты критически важной инфраструктуры, а также безопасности границ и побережья), кибербезопасности, военной инфраструктуры и товаров двойного назначения, таких как беспилотники.

Хотя этот подход был согласован с высокопоставленными чиновниками США, остается неясным, удовлетворит ли он Трампа, поскольку он неоднократно требовал, чтобы 5% состояли из «реальных» расходов на оборону.

Тем не менее, даже увеличение расходов до 3,5% ВВП все равно значительно повысит нагрузку на национальные бюджеты для таких стран, как Италия или Испания, которые не обладают финансовыми запасами как в Германии либо восприятием необходимости обороноспособности Польши или стран Балтии.

На этом фоне финансовый вклад США в бюджет НАТО также может сократиться с 16% бюджета почти до нуля. По данным американской прессы, Госдепартамент планирует сократить взносы в НАТО почти вдвое. Сам Трамп предложил сильно снизить расходы в альянс. Это может оставить европейских союзников по военному блоку с дефицитом в $3,5 млрд, который необходимо восполнить.

Укрепление оборонной промышленности

Другим мероприятием в рамках саммита станет встреча 24 июня министров обороны и руководителей промышленности из стран НАТО и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона на форуме оборонной промышленности военного блока. Эти партнеры по безопасности обсудят решения для расширения, ускорения и укрепления оборонной промышленности по обе стороны Атлантики, а также инновации для поддержания сдерживания и обороны НАТО.

Мероприятие будет организовано министерством обороны Нидерландов и НАТО в сотрудничестве с Конфедерацией промышленности и работодателей и Министерством иностранных дел этой страны.

Фото: euractiv.ro

Во время саммита в Гааге правительство Нидерландов также организует Общественный форум НАТО совместно с Атлантической комиссией, Институтом Клингендаль и Гаагским центром стратегических исследований. Общественный форум направлен на содействие пониманию населением политики и целей НАТО, а также решений, которые будут приняты на саммите, посредством диалога и взаимодействия с разнообразной группой заинтересованных сторон.

Главы государств и правительств, министры, эксперты по международной безопасности, лица, формирующие общественное мнение, ученые, журналисты соберутся вместе в серии панельных дискуссий, дебатов и интерактивных сессий по различным темам повестки дня саммита.

Как стало известно изданию Newsweek, администрация президента США добивается, чтобы итоговое коммюнике саммита НАТО было коротким и содержательным. Европейский чиновник, знакомый с актуальной версией проекта итогового заявления, сказал изданию, что в нем содержится лишь одно упоминание оборонных возможностей Украины.

По мнению европейских экспертов, таким образом основная задача участников саммита – определить будущее военного альянса с учетом новых подходов американского руководства.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи отказался участвовать в саммите НАТО.

Об истории создания НАТО и этапах расширения блока, читайте здесь.

Также ранее мы писали, какие страны мира имеют ядерное оружие. Статус ядерных держав закреплен за пятью странами – США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. По состоянию на январь 2025 года в мире насчитывается примерно 12 241 ядерная боеголовка. При этом около 9614 находятся в военных арсеналах для потенциального использования.