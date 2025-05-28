Что будут обсуждать сегодня на пленарном заседании в Мажилисе

На повестке дня следующие вопросы:

1. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет».

2. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар».

Напомним, ранее в Сенате был одобрен законопроект РК «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Основной целью закона является оказание договаривающимися государствами взаимной правовой помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам.

Также был одобрен законопроект «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче». Целью закона является обеспечение эффективного сотрудничества, оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений договаривающихся государств в борьбе с преступностью.

3. О подготовке заключения по проекту закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года».

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

До этого Мажилис ратифицировал Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, подписанный 19 апреля 2024 года в городе Астане.

Целью Договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

4. О подготовке заключения по проекту закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью».

По итогу прошлого заседания Мажилиса депутаты приняли Соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Соглашение между Правительствами двух стран было совершено в городе Ашхабаде 10 октября 2024 года.

Его целью является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.

5. О проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (первое чтение).

Законопроект разработан с целью снизить риски легализации доходов, полученных преступным путем. Документом вносятся изменения в 6 кодексов Республики Казахстан и 14 законов.

6. О проекте Закона Республики Казахстан «О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)» (второе чтение).

7. О проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала (эндаумент-фондов)» (второе чтение).

Как отмечал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, при обсуждении законопроекта в первом чтении в Мажилисе, необходимость отдельного закона была связана с отсутствием ряда норм по регулированию инвестиционной активности эндаумент-фондов, прав собственности вкладчиков на целевые вклады в эндаумент-фонды, контроля рисков за их целевым использованием и другое.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

По данным министерства, сегодня в Казахстане действуют 22 эндаумент-фонда, из них 15 — в сфере образования с капитализацией в среднем менее 1 млрд тенге.

Законопроект направлен на решение базовых вопросов по трем блокам:

Уточнение и систематизация базовых понятий,

Конкретизация механизмов работы эндаумент-фондов,

Определение мер стимулирования развития эндаумент-фондов.

Зачем Казахстану нужны эндаумент-фонды, можно прочитать по ссылке.

8. О проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел» (второе чтение).

Как отмечал и. о. министра внутренних дел Санжар Адилов во время обсуждения законопроекта в Мажилисе в первом чтении, документом предусматривается внесение изменений и дополнений в 16 законов.

Также предусматриваются поправки уточняющего характера. В частности, предлагается:

определить порядок содержания в приемниках-распределителях лиц, подвергнутых административному аресту;

исключить понятие местная полицейская служба.

Документом предлагается в сфере подразделений полиции на транспорте термин «линейные» заменить на термин «на транспорте», поскольку этот термин применим исключительно к железнодорожным путям.

Одной из ключевых норм законопроекта является упразднение местной полицейской службы.

9. О проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов» (второе чтение).

В рамках законопроекта депутат Мажилиса Абзал Куспан предлагает введение новой статьи 115-1 УК «Сталкинг».

К действиям, подпадающим под категорию «сталкинг», будут также относиться: слежка с использованием технических средств, запугивание, вмешательство в личную жизнь, повторяющееся навязывание контакта (включая соцсети и коммуникационные средства), распространение информации о жертве без ее согласия, а также иные действия.

Проектом предусмотрено несколько альтернатив наказания за сталкинг: штраф до 200 МРП, исправительные работы, а также общественные работы на срок до 200 часов. Кроме того, обсуждаются вопросы касательно дополнения санкции еще одним видом ответственности — арестом до 50 суток.

Фото: freepik

В Минюсте отметили, что сегодня в Казахстане отсутствует специальная статья, направленная на защиту жертв от сталкинга. Однако действия преследователя, в зависимости от их характера, могут подпадать под отдельные статьи, касающиеся угроз (ст. 115 УК), сексуальных домогательств (ст. 123 УК), оскорблений (ст. 131 УК), нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 147 УК), а также неправомерного доступа к информации (ст. 205 УК).

10. О проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения» (второе чтение).

11. Об отдельных статьях закона Республики Казахстан «Об аквакультуре», предложенных Сенатом Парламента Республики Казахстан в новой редакции.

Напомним, ранее депутаты Сената вернули в Мажилис на доработку закон РК «Об аквакультуре».

В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений головного комитета, Комитета по финансам и бюджету возникла необходимость внесения изменений в документ в части:

установления запретов на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках только законами РК;

уточнения оснований, при которых субъекты аквакультуры вносятся в реестр недобросовестных субъектов аквакультуры;

приведения в соответствии с Налоговым кодексом нормы, связанной с платой за пользование природными ресурсами.

12. Об отдельных статьях закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов», предложенных Сенатом Парламента Республики Казахстан в новой редакции.