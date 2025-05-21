Казахстан расширяет союзнические отношения с Кыргызстаном

Целью Договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Так, статьей 2 Договора в целях углубления и расширения союзнических отношений отмечается важная роль деятельности Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Кроме того, согласно статье 3 Договора Стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках Межпарламентского Совета по сотрудничеству между Парламентом Республики Казахстан и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Наряду с этим, Стороны расширяют и углубляют сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, а также транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

— Необходимо отметить, что Стороны на долгосрочной основе строят и развивают сотруднические отношения на основе доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, а также взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, — отмечено в заключении Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

Ранее сообщалось, что Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан согласовали вододеление реки Сырдарья.