Что будет с живой новогодней елкой в Шымкенте после праздников

В социальных сетях распространялась информация о том, что живую ель якобы срезали, привезли и установили на главной городской площади. Эти сообщения вызвали обеспокоенность горожан и породили дискуссии о возможном ущербе природе.

В акимате Шымкента назвали подобные сообщения недостоверными и подробно объяснили, какая судьба ждет новогоднюю елку после завершения праздников. По данным городских властей, все установленные на площади деревья были доставлены с сохраненной корневой системой и размещены там временно.

— Никто эти деревья не срезал и не спиливал. Ели были доставлены в город с сохраненной корневой системой и установлены на площади только на период праздничных мероприятий. После Нового года, ориентировочно в феврале, когда позволят погодные условия, деревья будут пересажены в заранее определенные места. За их дальнейший уход будет отвечать управление комфортной городской среды. Эти ели станут частью зеленого фонда города и будут способствовать улучшению экологической обстановки— сказал на пресс-конференция в Региональной службе коммуникаций заместитель акима Сарсен Куранбек.

По словам замакима, все решения принимались с учетом экологических требований и долгосрочной пользы для города.

— Поэтому я прошу некоторых пользователей соцсетей не беспокоится по этому поводу. Мы не причиняем вред природе и экологии. Все делается с умом, — добавил Сарсен Куранбек.

Отметим, что главным отличием нынешнего празднования Нового года стала именно живая елка. Впервые за долгие годы в центре Шымкента установили настоящую ель высотой 18 метров, отказавшись от привычных искусственных металлических конструкций. Хвойное дерево украсили разноцветной иллюминацией по примеру главной рождественской елки Нью-Йорка.

Кроме того, на площади Астана установили 80 живых елей меньшего размера в декоративных деревянных конструкциях. После завершения праздничного сезона их также планируют пересадить.

Напомним, 31 декабря на площади Астана в Шымкенте на LED-экране будет транслироваться новогоднее обращения Президента Казахстана. Также запланированы гала-концерт и праздничный фейерверк. На новогоднее оформление города в этом году выделено около 99 миллионов тенге.