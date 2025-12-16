Что будет с бизнес-центром на возвращенной земле КазНУ в Алматы: ответ депутата

Год назад мажилисмен обращал внимание на то, что, несмотря на вступившее в силу судебное решение, незаконно отчужденная земля КазНУ фактически так и не была возвращена, а многоэтажный бизнес-центр, возведенный на этом участке, не демонтирован.

В ходе прямого эфира на официальной странице Мажилиса Парламента РК в социальных сетях Бакытжан Базарбек вновь прокомментировал ситуацию.

— С 2021 года мы начали проверку земель КазНУ имени аль-Фараби, которые незаконно перешли в частную собственность. По этим участкам уже вынесены судебные решения. В частности, земельные участки с кадастровыми номерами 019 и 021 были возвращены в государственную собственность. Бывшие владельцы подали кассационную жалобу в Верховный суд, однако она была оставлена без рассмотрения, а решения суда первой и апелляционной инстанций — без изменений. Иными словами, земля под 10-этажным бизнес-центром рядом с Esentai Mall официально перешла в государственную собственность, — сообщил он.

По его словам, ключевым остается вопрос дальнейшей судьбы здания, построенного на возвращенной территории. Владельцы объекта отказываются как от его сноса, так и от передачи университету.

— Теперь ТОО «Atlas Development» должно принять решение: либо самостоятельно снести бизнес-центр, либо передать объект в ведение университета. Я обращался с соответствующим призывом, однако собственники не намерены передавать здание КазНУ. Более того, они выдвигают требования к Управлению земельных отношений города Алматы о компенсации затрат на строительство. Мы продолжим борьбу по этому вопросу. Если участок не будет освобожден, будем добиваться принудительного сноса бизнес-центра. Никто не имеет права попирать закон, — подчеркнул Бакытжан Базарбек.

Отметим, что в 2022 году суд вернул ранее отчужденные земли КазНУ в Алматы.