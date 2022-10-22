Суд вернул ранее отчужденные земли КазНУ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент Комитета по управлению земельными ресурсами по Алматы провел проверку законности отчуждения части территории Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам проверки было установлено, что акиматом города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно приняты постановления с нарушением по отчуждению части земельного участка университета», - сообщил на своей странице в Facebook председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза РК Мурат Темиржанов.

Департамент по управлению земельными ресурсами города Алматы КУЗР МСХ подал исковое заявление о признании недействительными постановления и договоров купли-продажи к КГУ «Аппарат акима города Алматы», КГУ «Управление земельных отношений города Алматы», ТОО «Omirex», ТОО «Atlas Development, НАО университет им. аль-Фараби.

«Решением специализированного межрайонного экономического суда иск удовлетворен в полном объеме. После вступления вышеуказанного решения суда в законную силу земельный участок должен быть возвращен в собственность университета», - сообщил Мурат Темиржанов.