ЧМ по легкой атлетике: первые результаты казахстанцев

Первые медали были разыграны в спортивной ходьбе на 35 километров.

У женщин в этом виде программы от нашей страны выступили две спортсменки. Полина Репина заняла 35-е место. Галина Якушева не завершила дистанцию.

Победу одержала Мария Перес (Испания). Итальянка Антонелла Пальмизано стала второй. Паула Торрес (Эквадор) завоевала «бронзу».