14:36, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5
ЧМ по легкой атлетике: первые результаты казахстанцев
Сегодня, 13 сентября, в Токио (Япония) стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Первые медали были разыграны в спортивной ходьбе на 35 километров.
У женщин в этом виде программы от нашей страны выступили две спортсменки. Полина Репина заняла 35-е место. Галина Якушева не завершила дистанцию.
Победу одержала Мария Перес (Испания). Итальянка Антонелла Пальмизано стала второй. Паула Торрес (Эквадор) завоевала «бронзу».