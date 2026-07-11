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    ЧМ по футболу: где и во сколько смотреть последние четвертьфинальные матчи

    12 июля пройдут заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу-2026, в которых определятся все полуфиналисты ЧМ, передает Kazinform со ссылкой на Informsport.kz.

    ЧМ по футболу: где и во сколько смотреть последние четвертьфинальные матчи
    Фото: mannattvpunjabi.com

    12 июля в 2:00 по казахстанскому времени на стадионе «Хард-Рок» в Майами-Гарденсе (штат Флорида, США) пройдет матч между сборными Норвегии и Англии.

    Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

    В 6:00 по казахстанскому времени действующий чемпион мира сборная Аргентины начнет борьбу за выход в полуфинал со Швейцарией. Игру примет стадион «Арроухед Стэдиум» в Канзас-Сити (штат Миссури, США).

    Прямая трансляция будет доступна на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

    Добавим, что чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США).

    Ранее полуфиналистами мундиаля стали Франция и Испания.

    Известно, что Мадонна, Шакира, BTS и Джастин Бибер выступят перед зрителями в шоу на финале ЧМ-2026.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Франция В мире Испания Мировые новости Чемпионат мира
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор