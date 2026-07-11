ЧМ по футболу: где и во сколько смотреть последние четвертьфинальные матчи

12 июля пройдут заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу-2026, в которых определятся все полуфиналисты ЧМ, передает Kazinform со ссылкой на Informsport.kz.

12 июля в 2:00 по казахстанскому времени на стадионе «Хард-Рок» в Майами-Гарденсе (штат Флорида, США) пройдет матч между сборными Норвегии и Англии.

Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

В 6:00 по казахстанскому времени действующий чемпион мира сборная Аргентины начнет борьбу за выход в полуфинал со Швейцарией. Игру примет стадион «Арроухед Стэдиум» в Канзас-Сити (штат Миссури, США).

Прямая трансляция будет доступна на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Добавим, что чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США).

Ранее полуфиналистами мундиаля стали Франция и Испания.

Известно, что Мадонна, Шакира, BTS и Джастин Бибер выступят перед зрителями в шоу на финале ЧМ-2026.