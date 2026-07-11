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    Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

    Сборная Испании стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Бельгии со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026
    Фото: FIFA

    Встреча состоялась в Инглвуде (США). Счет на 30-й минуте открыл полузащитник испанцев Фабиан Руис. Незадолго до перерыва на 41-й минуте Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие.

    Во втором тайме бельгийцы потеряли основного голкипера Тибо Куртуа, который был заменен на 71-й минуте из-за травмы. Вышедший на замену Сенне Ламменс на 88-й минуте допустил ошибку, которой воспользовался Микель Мерино, забив победный для Испании мяч.

    Таким образом, сборная Испании вышла в полуфинал мирового первенства, где 14 июля сыграет против команды Франции.

    Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.

    Ранее сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2026.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Франция Чемпионат мира по футболу Испания
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор