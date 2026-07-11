Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Испании стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Бельгии со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча состоялась в Инглвуде (США). Счет на 30-й минуте открыл полузащитник испанцев Фабиан Руис. Незадолго до перерыва на 41-й минуте Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие.

Во втором тайме бельгийцы потеряли основного голкипера Тибо Куртуа, который был заменен на 71-й минуте из-за травмы. Вышедший на замену Сенне Ламменс на 88-й минуте допустил ошибку, которой воспользовался Микель Мерино, забив победный для Испании мяч.

Таким образом, сборная Испании вышла в полуфинал мирового первенства, где 14 июля сыграет против команды Франции.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.

Ранее сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2026.