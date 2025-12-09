Чистых лоукостеров в мире почти не осталось — Талгат Ластаев о ценах на авиабилеты

— Глобальная тенденция идет к тому, что нет чисто классических компаний и нет лоукостеров. Здесь комбинированный подход. Элемент, когда покупает кресло в салоне, — это элемент лоукост-компании, раньше такого в классических компаниях не было, вы покупаете себе удобное кресло в салоне, — отметил вице-министр.

По его словам, говорить, что в Казахстане нет лоукостеров — не совсем некорректно.

— На сегодняшний день, у всех есть свои элементы. Они все конкурируют. Мы создали условия для конкуренции. Они вынуждены ставить сопоставимые тарифы на одинаковых маршрутах, потому что иначе, они не смогут друг с другом конкурировать. Это хорошо для потребителя, потому что он получает цену ниже. Соответственно, ну, и принципы одинаковые, заранее берешь — цены ниже, позже бреешь — дороже, — пояснил Ластаев.

Вице-министр добавил, что в мире почти не осталось «чистых» лоукостеров и «чистых» классических компаний Современная авиационная индустрия полностью изменилась.

Ранее Талгат Ластаев прокомментировал заявление акима Акмолинской области Марата Ахметжанова о возможном открытии авиасообщения между Астаной и Бурабаем.