    02:05, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Число жертв в Газе увеличилось до 68 875 человек

    С момента начала перемирия в результате израильских атак погибли 241 человек, 609 получили ранения, а из-под завалов были извлечены 513 тел, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу. 

    Газа
    Фото: Анадолу

    В письменном заявлении Министерства здравоохранения Палестины в Газе были представлены последние данные о погибших и раненых в результате израильских атак, а также о телах, извлеченных из-под завалов.

    За последние 24 часа в больницы сектора Газа были доставлены тела двоих человек, извлеченных из-под завалов, одного человека, погибшего в результате новых атак, и двоих раненых.

    Согласно этой информации, число погибших в результате нападений Израиля на сектор Газа, начавшихся 8 октября 2023 года, достигло 68 875 человек, а число раненых — 170 679 человек.

    В секторе Газа под завалами все еще остаются тела тысячи погибших.

    Израильская армия объявила, что убила двух палестинцев в секторе Газа по обвинению в «пересечении желтой линии».

    В письменном заявлении израильской армии говорится: «Сегодня в двух разных местах сектора Газа были замечены лица, пересекшие «желтую линию». Двое лиц, замеченные в центральной части сектора Газа, продвигались в направлении наших войск».

    В заявлении утверждается, что два палестинца представляли угрозу для израильских солдат: «Два упомянутых человека были застрелены».

    Израильская армия, нарушая соглашение о перемирии, вступившее в силу 10 октября, почти ежедневно проводит операции по разрушению и нападения в восточной части контролируемой ею территории, известной как «Желтая линия».

    Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника.

     

    Палестина Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
