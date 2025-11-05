РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:19, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Гроб с телом был передан представителям Красного Креста и направляется в Тель-Авив, где пройдет процедура опознания, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    ХАМАС передал Израилю тела двух погибших заложников
    Фото: Anadolu

    — Армия обороны Израиля просит общественность проявить деликатность и дождаться официального подтверждения личности, которое сначала будет предоставлено семьям, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

    Как напоминает AFP, из 28 погибших заложников, тела которых боевики должны передать Израилю в соответствии с соглашением о перемирии, на данный момент возвращено 20 — среди них 18 израильтян, один гражданин Таиланда и один гражданин Непала.

    Представитель ХАМАС ранее заявил, что группировка «работает над завершением процесса передачи тел».

    Ранее Израиль подтвердил личности трех погибших заложников, тела которых передал ХАМАС.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС Израиль
    Наталья Мосунова
