Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

— Армия обороны Израиля просит общественность проявить деликатность и дождаться официального подтверждения личности, которое сначала будет предоставлено семьям, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как напоминает AFP, из 28 погибших заложников, тела которых боевики должны передать Израилю в соответствии с соглашением о перемирии, на данный момент возвращено 20 — среди них 18 израильтян, один гражданин Таиланда и один гражданин Непала.

Представитель ХАМАС ранее заявил, что группировка «работает над завершением процесса передачи тел».

Ранее Израиль подтвердил личности трех погибших заложников, тела которых передал ХАМАС.