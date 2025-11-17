Число жертв лихорадки денге в Пакистане достигло 36 человек

Таким образом, общее число жертв лихорадки в этом году составило 36 человек. Об этом сообщили в местном департаменте здравоохранения.

По данным ведомства, 50-летний мужчина и 80-летняя женщина умерли в Хайдарабаде, а 55-летняя женщина скончалась в Карачи.

Всего за этот период было проведено 5229 тестов, при этом 774 дали положительный результат, сообщили в департаменте. Более 180 пациентов также были госпитализированы в больницы провинции Синд за тот же период, а 191 пациент был выписан после выздоровления.

Ранее туристы пожаловались на распространение лихорадки денге на Мальдивах.