22:26, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5
Число жертв лихорадки денге в Пакистане достигло 36 человек
Еще три человека скончались от лихорадки денге в провинции Синд на юге Пакистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Таким образом, общее число жертв лихорадки в этом году составило 36 человек. Об этом сообщили в местном департаменте здравоохранения.
По данным ведомства, 50-летний мужчина и 80-летняя женщина умерли в Хайдарабаде, а 55-летняя женщина скончалась в Карачи.
Всего за этот период было проведено 5229 тестов, при этом 774 дали положительный результат, сообщили в департаменте. Более 180 пациентов также были госпитализированы в больницы провинции Синд за тот же период, а 191 пациент был выписан после выздоровления.
